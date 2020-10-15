Фрукти та овочі – це не лише корисні смаколики, а й компоненти, які части використовують у косметології. Гарбуз не виняток. Окрім смачного пирога, із гарбуза можна приготувати ефективні засоби для догляду за шкірою.

Гарбуз дуже корисний для шкіри. Восени він сприятиме покращенню її стану. Stylist розповів, чому гарбуз потрібно використовувати у догляді за шкірою.

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Чим гарбуз корисний для шкіри

Шкіра гарбуза містить вітаміни A, B2, C. Також у її складі є омега-3 і омега-6, калій, магній і цинк. Таким чином продукт запобігає появі тонких ліній на шкірі, зморшок, запалення та вугрів.

До того ж гарбузові ферменти підходять для м’якого відлущування ороговілих клітин шкіри. Фруктові ферменти пропонують набагато ніжнішу альтернативу традиційним методам відлущування, таким як скраби або кислоти. Тоді шкіра виглядатиме свіжою та сяючою.

Гарбузові ферменти використовують замість AHA (альфа-гідроксикислот) та BHA (бета-гідроксикислот). AHA працюють так, що утримують мертві клітини шкіри разом на поверхні, а фруктові ферменти – це білки, які розщеплюють інші білки на дермі, включаючи ті, які утримують зовнішні шари мертвої тканини.

Використовуйте косметичні засоби, які містять гарбуз, 1-2 рази на тиждень. Таким чином фруктові ферменти "відполіровуватимуть" шкіру, аби вона мала здоровий вигляд. Проте варто перевіряти наявність алергічної реакції. Гарбузові ферменти підійдуть для застосування навіть власницям чутливої шкіри.