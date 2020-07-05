В індустрії краси постійно з’являються нові тенденції. Дуже швидко той прийом у макіяжі, який ще недавно був використаний на обличчях моделей на сторінках модних глянцевих журналів, стає неактуальним. Аби не здаватися старомодною потрібно також відстежувати антитренди.

Зіркова візажистка Альона Лапіна поділилася із Cosmopolitan своїми знаннями про те, чого не потрібно робити у створенні макіяжу. Антитренди в макіяжі – це використання тієї косметики чи трюків, які раніше були популярними, але вже встигли застаріти і їм на заміну прийшли інші.

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За допомогою макіяжу можна підкреслити переваги свого обличчя та приховати недоліки, якщо володіти правильною технікою його нанесення. Проте знати, який мейк-ап личить вам, мати необхідну косметику та інструменте – недостатньо. Макіяж також повинен відповідати останнім трендам, а не навпаки.

Антитренди в макіяжі 2020

Кольорові тіні з градієнтами на очах

Чітко та акуратно промальована складка верхньої повіки

Соболині брови

Жорсткий контуринг

Губи зі світлою помадою чи блиском