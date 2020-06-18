Паті Дуброфф – професійна зіркова візажистка. Вона створює неймовірні мейк-апи таким американським кіноакторкам, як Марго Роббі, Кейт Босворт та Джессіка Біл. Також майстриня макіяжу знає багато секретів для краси обличчя. Одним із них нещодавно поділилася у соцмережах.

Аби підтримувати шкіру свого обличчя пружною, еластичною та молодою, не завжди достатньо користуватися лише спеціальними косметичними продуктами. Також варто цікавитися б’юті-лайфхаками, якими користуються представники індустрії краси. Журнал Cosmopolitan розповів про вечірній ритуал догляду за шкірою обличчя Паті Дуброфф.

Читайте також: Краса італійок: жінки відкрили усі свої б’юті-секрети

Раніше зіркова візажистка ділилася своїм захопленням нефритовим масажером для обличчя. На своїй сторінці в інстаграмі Паті стверджувала, що потрібно масажувати обличчя цим інструментом перед нанесенням макіяжу. Тоді вам знадобиться використовувати менше тональної основи. Вона сказала, що нефритовий валик – мастхев у косметичці кожної жінки.

Наступним секретом краси, який розкрила візажистка Марго Роббі, став її вечірній "холодний" ритуал догляду за шкірою обличчя. Недарма вона назвала його холодним, бо лід – єдиний інгредієнт, який потрібен для цієї процедури. Паті Дуброфф заспокоїла своїх підписників, аби вони не боялися проводити таку маніпуляцію перед сном. Жінка вважає, що після контакту з льодом вона спить краще та є спокійнішою.

Для відтворення лайфхаку в домашніх умовах необхідно перед сном занурити обличчя в посудину з кубиками льоду, потримати його там декілька секунд, витягнути, відпочити і знову повторити. Процедура може не підійти для деяких типів шкіри, тому перед тим, як мочити обличчя у воді екстремальної низької температури, проконсультуйтеся зі спеціалістом або більше дізнайтеся про особливості своєї шкіри.



Процедура по догляду за шкірою з використанням льоду / Instagram / @patidubroff

Яка користь?

Такий вечірній догляд сприяє усуненню запалень з обличчя, закриває пори, підтягує шкіру, а також підтримує "блукаючий нерв". Так називають черепний нерв, який рухається від мозку і передає нервові імпульси решті тіла. Існує ймовірність, що його стимулювання за допомогою сильного холоду запобігає проявам тривожності та втоми.