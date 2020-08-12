Шкіра 28-річної співачки та акторки Селени Гомес навіть без макіяжу виглядає бездоганно сяючою. Її візажист, який також працює з Емілі Ратажковскі, Беллою Хадід, Жизель та Зої Кравіц, розповів, як отримує сяючий ефект на шкірі зірки.

Візажист Гунг Ваннго нещодавно створив ютуб-канал. В одному зі своїх перших відео майстер макіяжу поділився порадами, які допомагають Селені Гомес зберігати шкіру сяючою. Cosmopolitan описав цей необхідний крок перед нанесенням косметики.

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Як Селені Гомес вдається мати сяючу шкіру

Професійний зірковий візажист Селени Гомес перед створенням макіяжу на її обличчі виконує один обов’язковий крок. "Для мене гідратація – це ключ. Я завжди в першу чергу зволожую шкіру, а якщо я перебільшую із цим, то завжди можу зняти зволожуючий крем", – пояснює Гунг.

Майстер макіяжу каже, що важливо, аби шкіра була дійсно зволоженою, коли ви починаєте робити мейк-ап. Сяйво повинно йти зсередини, а не виникати внаслідок застосування додаткових продуктів декоративної косметики. Це відбувається, коли шкіра є попередньо добре зволоженою.

Щоб гідратація була правильною, процедуру необхідно проводити перш ніж наносити тональну основу чи базу під макіяж. Насамперед очистіть обличчя міцелярною водою. Потім за допомогою рідкої спеціальної есенції зволожте шкіру. Після цього не забудьте скористатися зволожувальним бальзамом для губ, кремом для очей та живильним продуктом для обличчя.

Дозвольте всім засобам добре увібратися у шкіру. Приблизно через 5-10 хвилин починайте створювати макіяж і насолоджуйтеся сяючим природним ефектом.