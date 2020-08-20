Стан шкіри можна покращити за допомогою простих, але ефективних методів. Якщо ви дбаєте про свій зовнішній вигляд, то повинні знати, що не завжди маскувати недоліки на обличчі декоративною косметикою є хорошим рішенням. Інколи варто лікувати проблему зсередини або користуватися корисними доглядовими засобами.

Вітаміном краси називають вітамін E. Саме він сприяє відновленню та здоров’ю шкіри. Новий канал розповів про корисні властивості цього компонента, де його можна знайти та як використовувати.

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Користь вітаміну E для шкіри

Серед властивостей вітаміну E можна виділити регенерацію клітин, зміцнення капілярної сітки, ефект ліфтингу та запобігання швидкому старінню шкіри. Зокрема, вітамін перешкоджає поширенню вільних радикалів. Таким чином шкідливий холестерин не скупчується в організмі. Варто додати, що вітамін E володіє антитромбоцитною та протизапальною функцією. Він також утримує вологу в шкірі, сприяє нормальному виробленню шкірного сала та колагену.

Важливо: добова норма вітаміну E для підлітка від 12 до 18 – 14 міліграм, для дорослого – 15 міліграм. Варто дотримуватися цих рекомендації, аби не виникло передозування. Якщо під час споживання вітаміну ви помічаєте незвичні симптоми (судоми, високий тиск, головний біль), то припиніть прийом або перегляньте дозування.



Особливості вітаміну краси / Фото Unsplash

У яких продуктах шукати вітамін E

Авокадо;

горіхи;

варені яйця;

спаржа;

проросла пшениця;

шпинат;

оливкова, лляна та гарбузова олії.



Де знайти вітамін краси / Фото Unsplash

Внутрішнє застосування вітаміну E

Вітамін E продається в аптеці у формі таблеток та у потрібному дозуванні. Перш ніж проходити курс, проконсультуйтеся з лікарем.

Зовнішнє застосування вітаміну E

Згаданий вітамін також можна придбати у капсулах та в рідкій консистенції. По кілька крапель можна додавати у ваш улюблений крем для обличчя чи наносити у чистому вигляді на проблемні ділянки шкіри щоранку та щовечора. Ви зможете покращити стан шкіри, якщо правильно та регулярно доглядатимете за нею. Спробуйте робити домашні маски із вмістом вітаміну E.