Більшість жінок значну частину часу та коштів витрачають на догляд за своєю зовнішністю: косметологічні процедури, косметику чи тренування у спортзалі. Проте інколи вони забувають про елементарні помилки, які можуть знецінити усі їхні старання. Тому варто позбутися звичок, які вже стали частиною вашої б’юті-рутини, але можуть мати негативні наслідки.

Доглянута жінка – це та, яка щодня дбає про свою красу. Проте навіть вона може припускатися типових б’юті-помилок, пише Cosmopolitan. Читайте також: Що псує ваш макіяж: 10 поширених помилок, яких не варто робити Типові помилки доглянутої жінки Вмивати обличчя спеціальною пінкою лише ввечері. Вранці шкірі також потрібне ретельне очищення, аби позбутися залишків нічного крему, звільнити пори, видалити шкірне сало. Тому після сну вмити обличчя лише простою водою – недостатньо.

Вранці шкірі також потрібне ретельне очищення, аби позбутися залишків нічного крему, звільнити пори, видалити шкірне сало. Тому після сну вмити обличчя лише простою водою – недостатньо. Вмивання обличчя холодною водою. Таким чином ви не отримаєте ефекту свіжості та сяйва шкіри. Навпаки, холодна температура види провокує звуження судин, сухість та лущення шкіри.

Таким чином ви не отримаєте ефекту свіжості та сяйва шкіри. Навпаки, холодна температура види провокує звуження судин, сухість та лущення шкіри. Надто часто наносити маску для волосся. Дрібним шрифтом на кожній масці для волосся написано, що її потрібно використовувати 1 раз на тиждень. Цієї рекомендації варто дотримуватися, бо надмірне використання маски для волосся призведе до його ламкості, слабкості, воно стане надто м’яким, а кінці почнуть сіктися. View this post on Instagram A post shared by Taylor Hill (@taylor_hill) on Jun 22, 2020 at 11:46am PDT Гоління ніг за допомогою мила або гелю для душу. Через це на шкірі ніг з’являється сухість та підвищується ризик порізати її. Адже ці засоби не мають таких властивостей, як спеціальна пінка для гоління, яка зволожує та створює захисний шар між шкірою та лезом бритва.

Через це на шкірі ніг з’являється сухість та підвищується ризик порізати її. Адже ці засоби не мають таких властивостей, як спеціальна пінка для гоління, яка зволожує та створює захисний шар між шкірою та лезом бритва. Відмова від підсушування волосся феном з метою дозволити йому відпочити. Якщо у вас довге волосся, то природний метод висушування вам не підійде. Тому що тоді води випаровуватиметься повільно, її молекули руйнують протеїни, які є в структурі волосин, і вони ставатимуть ламкими. Волосся можна сушити феном, але із прохолодним повітрям.

Якщо у вас довге волосся, то природний метод висушування вам не підійде. Тому що тоді води випаровуватиметься повільно, її молекули руйнують протеїни, які є в структурі волосин, і вони ставатимуть ламкими. Волосся можна сушити феном, але із прохолодним повітрям. Скрабування шкіри, коли їй необхідне лікування. Після того, як на шкірі з’являються висипання, чорні цятки чи інші недоліки, то скрабування не допоможе від них позбутися. А навпаки: роздратує шкірний покрив і прищів стане більше. Застосовувати агресивні методи очищення на проблемній шкірі не можна.

Після того, як на шкірі з’являються висипання, чорні цятки чи інші недоліки, то скрабування не допоможе від них позбутися. А навпаки: роздратує шкірний покрив і прищів стане більше. Застосовувати агресивні методи очищення на проблемній шкірі не можна. Розпилювання парфумів по волоссі. Великий вміст спирту в парфумах сприяє сухості волосся. View this post on Instagram A post shared by CAMILA COELHO (@camilacoelho) on Aug 12, 2020 at 2:39pm PDT Якщо раніше почати користуватися антивіковими косметичними засобами, то шкіра довше залишатиметься молодою. Якщо у шкірі буде надлишок колагену та гіалуронової кислоти, вона сама добре виконує функцію вироблення еластину, то раннє звикання до анти вікових продуктів не приноситиме бажаного ефекту в майбутньому.

Якщо у шкірі буде надлишок колагену та гіалуронової кислоти, вона сама добре виконує функцію вироблення еластину, то раннє звикання до анти вікових продуктів не приноситиме бажаного ефекту в майбутньому. Ігнорування зволоження ділянки декольте. На неї та на шкіру шиї необхідно також наносити зволожувальний крем. Адже саме за їхнім станом можна розпізнати ваш вік.

На неї та на шкіру шиї необхідно також наносити зволожувальний крем. Адже саме за їхнім станом можна розпізнати ваш вік. Вищипування брів перед нанесенням макіяжу. Не можна одразу наносити косметику на місце, де щойно були вищипані брови. Там залишаються почервоніння та майже непомітні рани, тому у цей момент легко занести будь-які бактерії в кров. Вищипуйте брови хоча б за кілька годин перед створенням мейк-апу, аби шкіра встигла заспокоїтися.