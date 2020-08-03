Виведення шкідливих токсин з організму, боротьба із відмерлими клітинами, вірусами та бактеріями – це лише декілька із функцій, які повинна виконувати лімфатична система. Також вона б мала запобігати появі целюліту, синців під очима та надмірній набряклості, але інколи не може впоратися зі всім. Якщо ви помітили у себе такі проблеми, то не слід їх ігнорувати.