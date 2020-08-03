Вирішення поширеної літньої проблеми: як боротися з набряками обличчя та тіла
Виведення шкідливих токсин з організму, боротьба із відмерлими клітинами, вірусами та бактеріями – це лише декілька із функцій, які повинна виконувати лімфатична система. Також вона б мала запобігати появі целюліту, синців під очима та надмірній набряклості, але інколи не може впоратися зі всім. Якщо ви помітили у себе такі проблеми, то не слід їх ігнорувати.
Влітку нормальній роботі лімфатичної системи перешкоджає висока температура повітря, яка є стресом для організму. Harper's Bazaar поділився порадами, які допоможуть позбутися набряків на обличчі та тілі.
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Як боротися з набряклістю
- Проаналізуйте свій раціон харчування. Якщо ви страждаєте від набряків, то вам потрібно відмовитися від рафінованих та смажених продуктів, зменшити кількість вживання солі і не їсти менше, ніж за 3 години до сну. Намагайтеся випивати добову норму води протягом дня, а за 1 годину перед сном не споживайте жодної рідини.
- Контрастний душ щоранку. Набряків після пробудження зі сну допоможе позбутися прохолодна вода. Навіть необов’язково чергувати гарячу воду із крижаною. Просто оберіть нижчу температуру, ніж зазвичай.
- Ванна із морською сіллю. За допомогою корисних властивостей морської солі ви зможете вивести шкідливі токсини з організму та зайву рідину. Таким чином можна ефективно позбутися набряків. Важливим нюансом такої процедури є те, що сидіти в соленій воді не можна більше 15 хвилин. Також зверніть увагу, щоб вода, у якій ви купатиметеся, не була гарячою.
- Підтримуйте водний баланс в організмі. Насамперед визначте свою добову норму води і випивайте її у чистому вигляді (можна зі шматочком лимону), тому що алкоголь і газовані напої навпаки сприяють зневодненню організму.
- Носіть зручний одяг. Інколи елементарною причиною набряклості тіла бувають некомфортні та тісні речі, бо вони заважають нормальному кровообігу.
- Почніть вести активний спосіб життя. Не варто одразу починати із важких фізичних навантажень. Дієвими засобами у боротьбі проти набряків буде навіть звичайна ходьба та виконання легких вправ. Вони допомагають позбутися накопичень рідини в кінцівках. Тому влаштовуйте собі легкі розминки декілька разів протягом дня.
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