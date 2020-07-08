Виразний погляд та об’ємне волосся: б’юті-поради, які повинна знати кожна жінка
Знань про красу багато не буває. Різноманітні лайфхаки допомагають жінкам виглядати краще та полегшують їхню б’юті-рутину. Інколи недорогі та доступні засоби чи прості трюки можуть позитивно вплинути на стан вашого обличчя та шкіри.
Б’юті-поради, які рекомендує онлайн-видання Good Housekeeping, не вимагають від вас повністю змінювати вашу щоденну рутину створення макіяжу чи догляду за собою. Вони лише доповнять її. Зокрема, усі лайфхаки є перевірені професіоналами у сфері краси.
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Б’юті-поради для жінок
- Аби манікюр, який ви зробили в домашніх умовах був стійкішим, наносіть вазелін на межу нігтьової та кутикули.
- Використовуйте сухий шампунь перед сном. Волосся поглине його у період сну, і зранку воно виглядатиме освіженим.
Секрети красивого волосся / Фото Unsplash
- Не тріть зап’ястя, коли наносите на них парфуми. Просто притисніть їх одне до одного, але не втирайте.
- Використовуйте консилер легкої текстури, аби не утворювати на ділянках під очима неприродних світлих плям.
- Проведіть лайнером стрілку у напрямі вниз, щоб візуально збільшити очі.
- Дізнайтеся, як називається окрема частина вашого ока та який продукт на кожну із них потрібно наносити.
Що потрібно знати для правильного макіяжу очей / Фото з відкритих джерел
- Закріпіть губну помаду за допомогою пудри, яку потрібно нанести на губи через паперову серветку. Таким чином її ефект буде тривалішим, колір яскравішим та вона не "скочуватиметься".
- Для максимального результату потрібно використовувати декілька масок для обличчя з різними ефектами.
- Щоб додати віям об’єму та зробити погляд більш виразним, коли фарбуєтеся тушшю для вій, натискайте на їхню лінію росту, аби початок був інтенсивніше промальованим.
- Обирайте правильну текстуру рум’ян для своїх потреб. Рум’яна у вигляді порошку підійдуть тим, у кого розширені пори, кремові форми є стійкішими , а гелеві – сяючі.
- Рум’яна повинні натурально виглядати на вашому тоні шкіри.
- Типовий хайлайтер можна замінити продуктами, які мають властивість віддзеркалювати світло та утворювати натуральний блиск на обличчі.
- Фарбуйте брови спеціальною помадою для брів, щоб додати їм кольору, але зберегти природність.
Ефект природних брів / Фото Unsplash
- Ефекту нарощених вій можна досягти за допомогою пудри. Візьміть напівпрозорий порошок та легенько нанесіть на кінці вій, які вже нафарбовані тушшю.
- Зламаний ніготь можна врятувати шматочком чайного пакетика. Прикладіть його до місця тріщини на нігті та зафіксуйте прозорим покриттям.
- Для створення об’ємних локонів використовуйте фен із насадкою дифузор.
- Колір на губах триматиметься довше, якщо перед нанесенням помади нафарбувати губи олівцем відповідного кольору.
- Коли ви забруднили обличчя тушшю, а макіяж вже готовий, то змочіть пензель у міцелярній воді та обережно витріть те, що потрібно.
- Профарбуйте олівцем для очей білого кольору нижню водяну лінію. Таким чином погляд стане свіжішим, виразнішим та прибере ефект втоми, навіть якщо ви не спали цілу ніч.
Як зробити погляд виразнішим / Фото Unsplash
- Пом’якшуйте кутикулу нігтів за допомогою спеціальної олії та масажуйте це місце. Тоді вона ростиме повільніше, а манікюр виглядатиме охайніше.
- Якщо нанести хайлайтер на "пташку" над губами, то вони одразу візуально збільшаться та стануть пухкішими.
- Чіткості погляду додають матові тіні та на тон світліший консилер під очі.