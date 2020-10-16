Стиль ретро знову в моді. І це стосується навіть зачісок. Вінтажні зачіски стануть вдалим вибором, який довершить ваш образ, для вечірки чи повсякденного життя. Ідеї для укладок можна взяти у модних блогерів чи наслідувати приклад героїнь із фільмів того часу.

Мода на вінтажні зачіски ніколи не відходила далеко у минуле. Проте особливо актуальними вони стали лише у 2020. ТСН поділився 5 ідеями для зачіски у стилі ретро.

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Яку вінтажну зачіску зробити

За допомогою цих зачісок ви зможете відчути себе справжньою героїнею американського фільму 40-х або 50-х років. Їх відтворювати не настільки важко, як може здаватися на перший погляд. Варто лише озброїтися гребінцем для розчісування волосся, гелем-фіксатором та стайлером для створення елегантних хвиль.