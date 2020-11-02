Виглядати природно та старіти красиво: б’юті-таємниці від красивих француженок
Француженки володіють природним мистецтвом любові до себе таких, якими вони є. Б’юті-рутина жінок з Франції не відповідає стереотипу, який стверджує, що вони ігнорують косметику і догляд за собою. Просто красуні знають таємниці, які допомагають їм виглядати привабливо без ін’єкцій чи іншого хірургічного втручання.
Краса – це не лише про молоде симпатичне обличчя, а й про блиск життєрадісності в очах. Француженки добре знають, як виглядати природно навіть з косметикою, а старіти красиво. Harper’s Bazaar розповів про їхні б’юті-таємниці.
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Прості таємниці краси француженок
- Емілі Валад – французька актриса та модель. Красуня перевірила на власному досвіді, що позбутися від прища можна лимоном: "Якщо у мене з’явився прищ, то на допомогу мені завжди приходить лимон. Я просто натираю проблемну ділянку лимонним соком, залишаю на 5 хвилин, а потім вмиваю обличчя рожевою водою і дозволяю йому висохнути без рушника".
- Приваблива модель Каміль Роу часто використовує авокадо в косметичних цілях, а саме: у раціоні та для догляду. "Жоден мій день не проходить без авокадо: люблю ним снідати, робити з нього маску для волосся та обличчя. Шкіра буквально трансформується", – ділиться б’юті-таємницями Каміль.
- Юна 18-річна модель Тілан Блондо не соромиться користуватися косметикою бюджетних брендів, але вона завжди виконує процедуру демакіяжу перед сном. Також, щоб зберегти природну красу надовго і завжди виглядати "свіжо", дівчина спить щонайменше 8 годин на добу.
- Каролін де Мегре – 45-річна натхненниця бренду Chanel користується й іншою косметичною продукцією. Модель каже: "Куди б я не направлялася зі мною завжди мої фаворити – живильний крем Lancome Nutrix і бальзам для губ від La Roche-Posay".
- It girl Сабіна Сокол переконує, що зволоження – це запорука молодості і краси. Сабіна стверджує: "Щодня я зволожую себе зсередини та ззовні: шкіру обличчя, тіло, волосся".
- У користі зволоження також впевнена французька блогерка Каміль Шар’єр: "Я навіть сплю зі зволожувальними масками на обличчі та волоссі, в день, якщо у мене не заплановано світських заходів, то я віддаю перевагу не наносити декоративну косметику. Відпочинок – найкраще, що можна дати своїй шкірі".
- Відома парижанка Жанна Дамас наносить червону помаду кінцями пальців. Саме цей косметичний продукт є фірмовим акцентом у її стилі. Блогерка каже: "Я ніколи не використовую один червоний відтінок, а завжди міксую декілька та розтушовую їх пальцями. Вуаля, більше такого кольору нема ні в кого".
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