Француженки володіють природним мистецтвом любові до себе таких, якими вони є. Б’юті-рутина жінок з Франції не відповідає стереотипу, який стверджує, що вони ігнорують косметику і догляд за собою. Просто красуні знають таємниці, які допомагають їм виглядати привабливо без ін’єкцій чи іншого хірургічного втручання.