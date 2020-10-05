Вікторія Бекхем вже зарекомендувала себе, як талановитий модельєр. Тепер зірка вирішила спробувати свої сили в б’юті-індустрії. Вона запустила лінійку помад для губ у тематичних відтінках 90-х, на які Вікторію надихнув її образ у групі Spice Girls – Posh Spice.

У 1996 році, коли Вікторія Бекхем була однією із солісток групи Spice Girls. У той час жінка мала прізвисько Posh Spice. Allure розповів, як минуле Вікторії пов’язане із запустом її лінійки помад.

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Напередодні запуску колекції помад Вікторія Бекхем опублікувала допис на своїй інстаграм-сторінці. Вона розповіла, що лише тепер зрозуміла наскільки образ Posh Spice вплинув на її долю. Звернення приурочене запуску колекції помад Posh Lipstick власного бренду дизайнера Victoria Beckham Beauty.

Як і можна було очікувати, лінійка помад в основному складається із відтінків, тематичних епосі 90-х. Тут є помади коричневого, лілового та бежевого кольорів – саме такі, якими Вікторія Бекхем фарбувалася, коли була учасницею групи Spice Girls. Зокрема, ще у колекції є вишнево-червона помада із назвою Pop та сливовий відтінок продукту для макіяжу губ, який називається Play та Pout – блідо-коралово-рожевий відтінок.

Формула помад багата пігментом, а також живильними оліями: шипшиновою, кокосовою та олією авокадо. У складі продуктів є віск: канделяла, карнауба та соняшник. Таким чином помади не лише фарбують губи, а й зволожують.

Помада завжди додавала мені впевненості, коли мені це було потрібно, і додаткової перчинки, коли вона вже була на губах. Кожен відтінок натхнений конкретним спогадом, і хоча моменти, можливо, були моїми, енергія та емоції поділяються між усіма нами,

– ділиться враженнями Вікторія Бекхем.

Шанувальники продукції, яку створює британська акторка та модельєр Вікторія Бекхем, задоволені виходом у продаж нової б’-юті-продукції.