Ітан Пітерс був відомим американським б’юті-блогером. Хлопець публікував у соцмережах відео із покроковими інструкціями створення макіяжу, оглядами косметичних продуктів та влоги у стилі lifestyle. На піку своєї популярності Ітан пішов із життя. ЗМІ повідомляють, що ймовірно причиною його смерті стало передозування наркотиками.

Інфлюенсер у сфері краси, відомий на ютубі як Ethan is Supreme, помер, можливо, від передозування наркотиками, за словами його батька, пише Allure. На інстаграм-сторінці в Ітана Пітерса є понад 560 тисяч підписників, а на ютуб-каналі – більше 140 тисяч.

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На момент смерті Ітану Пітерсу було лише 17 років. За словами родичів хлопця, він помер у неділю 6 вересня 2020 року. Тіло померлого блогера знайшов його батько. Те, що саме наркотики стали причиною смерті підтвердила подруга Пітерса, блогерка Ава Луїза. Вона розповіла, що її друг боровся із наркозалежністю.

Якщо хтось негативно висловлюється про мого друга та його вчинки за останній рік, він боровся із залежністю. Якщо хтось скаже щось негативне про залежність, то я прийду до вас і помщуся. Говорячи позитивно про Ітана, він був художником та натхненником. Такий талановити,

– написала у твітері Ава Луїза.

Остання світлина, якою 17-річний б’юті-блогер поділився на своїй інстаграм-сторінці, це колаж із двох фото Ітана Пітерса, де він у дитячому та дорослому віці.

Просто хочу подякувати всім, хто знущався наді мною. Я роблю це раз на рік, щоб подивитися, як сильно я змінився, і до сих пір єдине, що залишилося колишнім – темні кола під очима,

– написав у своїй останній публікації в інстаграмі Ітан Пітерс.

У мережі Ітан Пітерс прославився завдяки своїм навчальним відео з макіяжу, модним оглядам і лінійці одягу Hellboy. Раніше BBC повідомляло, що блогера звинувачували в расизмі та трансфобії. Проте інфлюенсер Manny MUA написав у своєму акаунті в твітері допис на захист померлого Ітана: "Я знаю, що він зробив багато помилок... Але сказати, що він заслужив померти, це жахливо і не по-людськи. Я молюсь за його рідних і близьких, жахлива втрата".

Офіційного підтвердження, що Ітан Пітерс помер від передозування наркотиками ще немає.