Модель та акторка, зірка стрічки "Рятувальники Малібу" 48-річна Кармен Електра наважилася запустити власну веганську лінію засобів для догляду за шкірою. Детальніше про косметику – читайте в нашому матеріалі.

Кармен Електра, яка регулярно вражає своїх шанувальників ефектними фото, знає про красу чимало. Вона вирішила створити екодружню веганську лінійку косметики для догляду за шкірою, повідомляє Vogue.

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Косметика від Кармен Електри

Власну веганську лінійку засобів для догляду за шкірою Кармен Електра назвала GOGO Skincare. Уже понад 20 років сама модель дотримується однієї стратегії догляду за шкірою. Вона вважає, що завдяки цьому режиму їй вдається зберігати свою красу та молодість без хірургічного втручання. Назва GOGO походить від синглу Кармен "Go-Go Dancer" з її однойменного дебютного альбому 1993 (тоді його продюсував Prince).

Кармен Електра презентувала засоби з лінійки GOGO Skincare як такі, що не містять парабенів, сульфатів, глютену та є екодружними. Наразі відомо, що в колекції є 3 засоби, які можна придбати в наборі. Серед них: сироватка Glow, крем для повік Awaken і зволожувальний крем Nourish.

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