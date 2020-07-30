Американська модель Кріссі Тейген про правильний догляд за шкірою знає багато. Свого часу їй довелося боротися з вуграми та пігментними плямами на обличчі. Нещодавно на відео в інстаграмі зірка описала власну б’юті-рутину, але забула про найголовніший дієвий продукт, який назвала пізніше.

Кріссі Тейген має понад 30 мільйонів підписників на своїй сторінці в інстаграмі. Майже до кожного фото у коментарях вони просили, щоб модель розповіла їм про свій догляд за шкірою обличчя. Кріссі записала ціле відео на цю тему, але потім в інстаграм-історії ще додала, що забула поділитися основним продуктом, який допомагає їй зберігати ідеальну шкіру.

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Як мати ідеальну шкіру обличчя

Декілька років тому стан шкіри Кріссі Тейген не був хорошим. Вона також сміливо про це розповідає. Проте нещодавно зірка сказала: "Для вас добрі люди я визнаю, що останнім часом я пишаюся своєю шкірою і відчуваю себе собою". Побороти проблеми зі шкірою жінка змогла завдяки правильному комплексному догляду.

Кріссі продемонструвала на відео усі продукти, якими вона користується, та назвала їхню ціну. Найдорожчий засіб у її б’юті-арсеналі зволожувальний крем La Mer Creme De La Mer. Його ціна – 1550 фунтів за 500 мілілітрів.

Я знаю, що це дуже дорого, але я повинна бути чесною,

– додала Кріссі Тейген.

Окрім списку дорогої косметики, знаменитість поділилася справді дієвими правилами, які допоможуть кожній жінці. Вона наголошує на тому, що потрібно регулярно та правильно очищувати шкіру і користуватися хорошим SPF-захистом.

Завершальним етапом у рутині по догляду за шкірою американської моделі є використання спеціальної олії від MARA. Вона називає її своїм варенням для обличчя, тому що продукт робить її шкіру такою м’якою, як у дитини. Кріссі Тейген наносить олію на обличчя після очищення та розподіляє її легкими масажними рухами пальців.



Засіб для ідеальної шкіри / Скріншот Instagram / @chrissyteigen

Зірка не приховує того, що готова витратити усі гроші на догляд за шкірою. Вона завжди обирає для себе найкраще, бо є прихильницею природної краси. Тому у таких темах Кріссі відверта зі своїми шанувальниками.