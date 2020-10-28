Дизайнер одягу, тайвансько-канадського походження, який працює в Нью-Йорку, Джейсон Ву є відомим завдяки власній лінії вбрання. Тепер чоловік спільно із засновницею NYX Cosmetics Тоні Ко створює бренд косметики Jason Wu Beauty.

Джейсон Ву анонсував запуск власного б’юті-бренду, повідомляє Wonderzine. Відомо, що майбутня косметика буде доступною та підійде для створення щоденного макіяжу.

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Бренд косметики Джейсона Ву

Відомий дизайнер поки що розповів, що його бренд акцентуватиме увагу на косметичних продуктах для макіяжу на кожен день у доступній ціновій категорії. За попередньою інформацією, у першій лінійці косметики Jason Wu Beauty буде представлено 25 косметичних засобів для макіяжу очей, губ і брів. Ціна на них коливатиметься від 10 до 25 доларів.

ЗМІ пишуть, що косметика нового бренду буде cruelty-free: продукти не тестуватимуть на тваринах, виготовлятимуть із дотриманням екологічних умов та без компонентів, отриманих від мертвих тварин.

За останні кілька років ми бачили багато яскравих трендів в макіяжі. Але бренд Jason Wu прийняв більш природну сторону краси... Ми справді думаємо, що саме за цим трендом майбутнє,

– розповідає Джейсон Ву.

Співпраця дизайнера та Тоні Ко бере початок із їхнього знайомства на вечірці. Саме тоді, коли засновниця NYX шукала людину, яка б стала її бізнес-партнером, запустила свій бренд та створювала косметику у стилі Marc Jacobs Beauty і Tom Ford, але з головною відмінністю – доступною вартістю.