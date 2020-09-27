Наслідки шкідливих б’юті-звичок зазвичай з’являються після того, як вам виповниться 30-35 років. Тому від них варто відмовитися, допоки стан шкіри не почав погіршуватися. Серед них відсутність демакіяжу, нерегулярне використання сонцезахисного засобу та інші.