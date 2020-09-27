Від них варто відмовитися: б’юті-звички, які негативно впливають на вашу красу
Наслідки шкідливих б’юті-звичок зазвичай з’являються після того, як вам виповниться 30-35 років. Тому від них варто відмовитися, допоки стан шкіри не почав погіршуватися. Серед них відсутність демакіяжу, нерегулярне використання сонцезахисного засобу та інші.
Від шкідливих б’юті-звичок потрібно позбуватися просто зараз. Harper's Bazaar назвав найпоширеніші із них, наслідки від яких з’являться з віком.
Читайте також: Як завжди бути молодою: догляд за шкірою після 60 від Шерон Стоун
Шкідливі б’юті звички
- Не очищувати шкіру від макіяжу перед сном. Під час сну в шкірі пришвидшуються процеси детоксикації, загоювання та регенерації. Те, як ви підготуєте шкіру до сну, впливає на її зовнішній вигляд зранку. Насамперед необхідно щовечора ретельно проводити процедуру демакіяжу. Засіб для цього обирайте індивідуально, опираючись на тип шкіри.
- Користування засобом із SPF лише 1 раз на день. Властивості сонцезахисних косметичних засобів діють лише 2 години. Тому протягом дня необхідно оновлювати захист, аби ультрафіолетові промені не провокували старіння шкіри.
- Періодичне використання ексфоліантів. Відлущувати ороговілі клітини шкіри потрібно регулярно, щоб усі доглядові засоби мали кращий ефект й інтенсивніше вбиралися у шкіру. Аби отримати бажаний результат від б’юті-процедур, користуйтеся засобами із абразивними частинками 1-2 рази на тиждень.
- Відсутність режиму сну. Під час сну шкіра відновлюється після жорсткого вплину навколишніх факторів. Якщо сон не буде здоровим та повноцінним, то ваше обличчя не виглядатиме сяючим і втратить тонус, а матиме тьмяний колір і нерівний тон шкіри.
- Нехтування очищенням пензлів для макіяжу. На ворсинках пензлів накопичуються бактерії, якщо не мити інструменти регулярно, а потім переносяться на шкіру під час створення мейк-апу. Це провокую появу акне. Дезінфікуйте пензлі опісля кожного використання.
- Вживання надмірної кількості солодощів. За результатами кількох досліджень, продукти із високим глікемічним індексом (білий хліб та солодощі) провокують появу акне, а продукти із низьким глікемічним індексом (більшість фруктів та бобові) – не викликають висипань на шкірі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter