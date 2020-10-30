Від Мортисії Адамс до подруги Бітлджуса: культові зіркові образи на Геловін для натхнення
Чудовою ідеєю для того, щоб надихнутися на створення образу на Геловін, можуть бути зіркові приклади. Знаменитості активно беруть участь у тематичних вечірках з нагоди Дня усіх святих. Деякі їхні макіяжі, зачіски та вбрання стали культовими: Софі Тернер в образі Мортисії Адамс чи Демі Ловато, яка виглядала, як Марія-Антуанетта. Можливо вам також захочеться перевтілитися у таких героїв.
Щоб ефектно виглядати у вечір Геловіну, спробуйте відтворити культові макіяж та зачіски знаменитостей на собі. Glamour підготував добірку тематичних образів світових зірок, які запам’яталися шанувальникам найбільше.
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