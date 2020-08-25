Новий осінній сезон є чудовою нагодою, аби змінити колір волосся, а оновлений імідж завжди вдале рішення. Перш ніж наважитися на фарбування шевелюри, варто дізнатися не лише, який колір вам личитиме, але й про останні hair-тенденції, аби поєднати красу та стильність.