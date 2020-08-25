Від медового відтінку до червоного оксамиту: трендові кольори волосся для осіннього сезону 2020
Новий осінній сезон є чудовою нагодою, аби змінити колір волосся, а оновлений імідж завжди вдале рішення. Перш ніж наважитися на фарбування шевелюри, варто дізнатися не лише, який колір вам личитиме, але й про останні hair-тенденції, аби поєднати красу та стильність.
Кардинальну зміну кольору волосся слід планувати заздалегідь, рекомендує Stylist. Для фарбування восени 2020 модними будуть насичені, теплі, коричневі відтінки та навіть прохолодний білявий колір волосся.
До теми: Модна і зухвала: яка зачіска із 90-х стала трендом 2020
Трендові кольори волосся для осені 2020
Червоний оксамит
Медова білявка
Пряна карамель: комбінація насичених відтінків пряників та золотистої карамелі
Карамельний мокко
Вогнева мідь
Білявий балаяж: корені волосся у теплому відтінку, а кінці у холодному
Nordic white: північний крижаний тренд
Відтінок чаю з молоком
Hair-тенденція, натхненна грибами: поєднання попелястої білявки з більш темними та сірими відтінками
Твіді балаяж: тонкі пасма іншого кольору у волоссі, створюючи ефект твідової тканини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter