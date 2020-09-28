Модні кольори волосся зазвичай не змінюються кардинально у кожному новому сезоні. Проте варіюються трендові відтінки. Hair-експерти проаналізували соцмережі та зміни у зачісках відомих зірок, і назвали ті відтінки, у які варто буде пофарбувати волосся взимку 2020.

Експерти в індустрії краси зазначають, що не можна ігнорувати б’юті-тренди, які започатковують знаменитості та демонструють на світлинах у своїх соцмережах. На таких платформах можна знайти натхнення на зміни в іміджі та дізнатися, які відтінки для фарбування волосся будуть в тренді взимку 2021, пише InStyle.

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Як модно пофарбувати волосся взимку 2021

Наче цукерка: трендовий пастельно-рожевий

М’який рожевий відтінок волосся став головним трендом під час підготовки до виходу з карантину. Його вже встигли спробувати такі знаменитості, як Аріель Вінтер, Кайя Гербер, Карлі Рей Джепсен та інші. Hair-експерти запевняють, що взимку тенденція на пастельно-рожеве волосся ставатиме лише популярнішою.

Однотонні кольори

Майстер-колорист у Spoke & Weal Chicago, Демі Пассаріс каже: "Вплив 90-х все ще дуже живий". Тобто люди більше віддають перевагу однотонному фарбуванню волосся від коренів до кінців. Колорист зазначає, що один колір на волоссі виглядає свіжо та стильно, як у Люсі Хейл.

Сріблясто-білий

Під час самоізоляції люди не мали змоги піти в салон краси, аби зафарбувати свої сиві відрослі корені волосся. Тому були змушені їх прийняти. А це призвело до нового hair-тренду. Коли волосся втрачає пігмент і стає білим, сірим або сріблястим, то можна покращити його природний вигляд за допомогою напівперманентного блиску, аби ваші пасма мали свіжий та сяючий вигляд.

Чорний, як смола

Стиліст із зачісок для відомих знаменитостей, Дерік Монро прогнозує, що взимку 2021 актуальними будуть глибокі відтінки волосся: вугільно-чорний, каштановий, сливовий. Зокрема, пофарбуватися у такий колір буде зручно та безпечно в домашніх умовах.

Крижаний білявий

На контрасті із чорним, у моді в зимовому сезоні буде крижаний "блонд". Насамперед тренд виникне завдяки зимовій атмосфері, коли надворі буде сніг та холод. Проте кардинально змінювати колір волосся варто обережно, аби пошкодити волосяну кутикулу, тому, можливо, після фарбуванням доведеться зробити комплекс процедур для відновлення стану вашої шевелюри.

Мідь повсюди

Перукарі розповідають, що зараз у них більше, ніж будь-коли, запитів на фарбування волосся у теплі мідні та червоні відтінки. Тому до зими це стане одним із головних hair-трендів.

Нова техніка: фойлаяж

Техніка фарбування "фойлаяж" поєднує в собі плавний перехід від одного відтінку до іншого та балаяж. Таким чином лінія волосся матиме яскраве забарвлення, наближене до вашого природного відтінку, але до кінців волосся рівномірно змінить колір. Техніка фарбування буде трендовою завдяки тому, що вам не знадобиться згодом дуже швидко підфарбовувати відрослі корені.

Золота білявка

Якщо ви не прагнете кардинально змінювати колір волосся, то додайте своїм білявим локонам тепла. Взимку 2021 стильним рішення буде золотистий та полуничний білявий відтінок, як у Кейт Босворт.