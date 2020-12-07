Щоб ваше волосся мало розкішний вигляд, потрібно не лише доглядати за ним та користуватися дорогими косметичними засобами, а й не допускати елементарних помилок, які можуть зіпсувати стан шевелюри. Використання старих інструментів для створення укладки, нехтування термозахистом й інші чинники, на які ви рідко звертаєте увагу, можуть призвести до пошкодження, ламкості та сухості волосся.