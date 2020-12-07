Від коренів до кінців: 10 поганих речей, які ви можете зробити зі своїм волоссям
Щоб ваше волосся мало розкішний вигляд, потрібно не лише доглядати за ним та користуватися дорогими косметичними засобами, а й не допускати елементарних помилок, які можуть зіпсувати стан шевелюри. Використання старих інструментів для створення укладки, нехтування термозахистом й інші чинники, на які ви рідко звертаєте увагу, можуть призвести до пошкодження, ламкості та сухості волосся.
Зазвичай волосся страждає саме від тих рук, які й доглядають за ним. Cosmopolitan назвав 10 найгірших речей, які ви власноруч можете зробити зі своїм волоссям, внаслідок чого воно втратить блиск, міцність, м’якість і гладкість.
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10 поганих речей, які не можна робити зі своїм волоссям
- Використання старих інструментів для розчісування та вкладання волосся. Кожен інструмент, окрім того, що потрібно мінімум раз в місяць очищувати від залишків стайлінгових засобів, слід регулярно змінювати на новий. Адже на гребінцях для волосся, спеціальних шпильках чи приладах для накручування локонів накопичується багато бактерій.
- Закріплення волосся надто тісною гумкою. Така гумка може якісно фіксувати волосся у високому хвості, але вона провокує послаблення волосяних фолікул, внаслідок чого ви потім страждатимете на випадіння волосся, головні болі, бо гумка напружуватиме шкіру. Обирайте м’які гумки, які покриті натуральним котоном або шовком. Також чудовим варіантом може стати invisibobble.
- Надмірне використання хімічних засобів. Не всі продукти для догляду за волоссям мають натуральний склад. Це не означає, що потрібно абсолютно відмовитися від часткового вмісту хімічних інгредієнтів у масці чи бальзамі для волосся, але не користуйтеся ними надто часто, чергуйте їх з домашнім доглядом за допомогою органічних інгредієнтів. Наприклад, не варто майже одночасно фарбувати шевелюру, робити процедуру кератинового відновлення, живити волосся ботоксом. Шкіра голови є чутливою, а такі продукти активізують вироблення себуму. Через нього з’являється лупа.
- Виставляєте дуже високу температура на термоприладах. Наприклад нагрівати випрямляч до 230 градусів не варто. Адже якісний прилад виконає поставлене завдання навіть з мінімальною температурою.
- Нехтуєте термозахистом. Екстремальні температури згубно впливають на стан волосся. Хоча термозахисні спреї на дають одразу помітного результату, але якщо ними не користуватися, то сухі та ламкі пасма ви помітите одразу. Захисний засіб для волосся працює як крем з рівнем SPF для шкіри.
- Довго не стрижетеся. Окрім естетичного, процедура підрізання кінчиків волосся має й гігієнічний характер. Щоб зачіска мала охайний і привабливий вигляд, мінімально вкорочуйте довжину локонів щодва місяці.
- Розчісуєте волосся від коренів до кінців. А потрібно рухатися навпаки знизу вгору: ретельно розплутуйте гребінцем вузлики на кінцях волосся та повільно переходьте до коренів.
- Недбале ставлення до мокрого волосся. Вологі локони легше пошкодити, ніж сухі. Якщо немає особливої необхідності розчісувати мокре волосся, то зачекайте, щоб воно висохло. Або промокніть шевелюру рушником та використовуйте ніжну щітку для розчісування tangle teezer.
- Застосовуєте забагато засобів. Якщо у вас здорова шкіра голови та нормальний тип волосся, то не варто перевантажувати їх зайвою кількістю доглядових продуктів. Вам буде достатньо шампуню, маски, засобу для догляду, який не змивається, термозахисту.
- Не змінюєте шампунь роками. Волосся змінюється з часом, тому й потрібно експериментувати зі шампунями, які зможуть задовольнити нові потреби ваших локонів.
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