Підприємниця Марія Лопес Бланко прожила в Мексиці тривалий період. Вона називає себе "наркоманкою краси". Тому намагалася дізнатися якомога більше таємниць догляду за шкірою у мексиканок. Жива енергія країни та сяюча шкіра жінок із Мексики навіть надихнули Марію створити б’юті-бренд.

Більшість мексиканок зацікавлені в натуральному догляді за шкірою. Марія Лопес Бланко у Мексиці дізналася про чудодійні властивості календули для шкіри та інші поради для правильного проведення доглядової рутини. Про них жінка розповіла для Byrdie.

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Як мексиканки доглядають за шкірою

Календула. Її використовують у складі майже усіх продуктах для догляду за шкірою в Мексиці. Засновниця б’юті-бренду Virmanik зазначає, що календула володіє заспокійливими властивостями, тому підходить для всіх типів шкіри: "Рослина має дуже довгу історію в Мексиці. Вона також є доступною. Ми використовуємо її для всього: від розтяжок до заспокоєння свербіжу". Більшість мексиканок шукають саме цей інгредієнт, коли на шкірі з’являється пігментна пляма або маленький прищ. В календулі містяться антиоксиданти, тому вона є ідеальним стимулятором регенерації клітин , а також виконує антисептичну і протизапальну дію.

Копал. Ще один традиційний цілющий інгредієнт у Мексиці для догляду за шкірою. Місцеві жителі протягом десятиліть використовують деревну смолу для лікування опіків, порізів, висипань та інших роздратувань на шкірі. Зокрема, її підпалюють як церемоніальні пахощі, аромат яких може очистити розум та тіло. Продукти із вмістом копалу рекомендують поєднувати з іншими рослинами, аби догляд за шкірою мав кращий ефект.

Ще один традиційний цілющий інгредієнт у Мексиці для догляду за шкірою. Місцеві жителі протягом десятиліть використовують деревну смолу для лікування опіків, порізів, висипань та інших роздратувань на шкірі. Зокрема, її підпалюють як церемоніальні пахощі, аромат яких може очистити розум та тіло. Продукти із вмістом копалу рекомендують поєднувати з іншими рослинами, аби догляд за шкірою мав кращий ефект. Алое вера. Гель використовують окремо або у тандемі з календулою. Алое мексиканці вважають вдалим вибором для боротьби проти втомленого вигляду обличчя, вигорілої на сонці, подразненої чи чутливої шкіри. Також інгредієнт містить у своєму складі багато води і зволожувальних компонентів. Його використовують навіть для догляду за шкірою всього тіла та за волоссям.

Гель використовують окремо або у тандемі з календулою. Алое мексиканці вважають вдалим вибором для боротьби проти втомленого вигляду обличчя, вигорілої на сонці, подразненої чи чутливої шкіри. Також інгредієнт містить у своєму складі багато води і зволожувальних компонентів. Його використовують навіть для догляду за шкірою всього тіла та за волоссям. Авокадо. У Мексиці його називають суперпродуктом, який містить вітаміни A, C, E, K, омега-3 та жирні кислоти. Завдяки пом’якшувальним властивостям олії авокадо інгредієнт став популярним серед мексиканок. Також вони застосовують його, коли шкірі потрібен захист і живлення.

Tepezcohuite. Це кора з дерева в Південній Мексиці. Вона є антимікробним інгредієнтом, який застосовують для оздоровлення шкіри. Деревна кора володіє регенеративними властивостями: одночасно відновлює шкіру та стимулює вироблення колагену. Вона також є корисною для догляду за волоссям та шкірою голови.

Марія Лопес Бланко зазначила, що мексиканки не звертають особливої уваги на дрібні рубці та мімічні зморшки на обличчі. Також вони уникають і догляді за шкірою використання хімічних речовин і жорстких інгредієнтів.