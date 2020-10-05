Завдяки Тижню моди SS21 в Нью-Йорку, Лондоні, Мілані й Парижі у світі зародилися нові фешн-тренди та тенденції у манікюрі, макіяжі та стилі зачіски. Цьогорічні нейл-дизайни моделей на модних показах вразили глядачів та критиків. Серед них були різні варіації: від прозорого покриття на нігтях до золотого із тематичними наперстками.