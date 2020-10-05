Від "голих" нігтів до неонового покриття: трендовий манікюр з Тижня моди весна-літо 2021
Завдяки Тижню моди SS21 в Нью-Йорку, Лондоні, Мілані й Парижі у світі зародилися нові фешн-тренди та тенденції у манікюрі, макіяжі та стилі зачіски. Цьогорічні нейл-дизайни моделей на модних показах вразили глядачів та критиків. Серед них були різні варіації: від прозорого покриття на нігтях до золотого із тематичними наперстками.
Манікюр моделей на Тижні моди кардинально відрізнявся один від одного. Кожен із них був оригінальним та із різними акцентами. Проте їх поєднує те, що схожі дизайни скоро можна буде побачити на нігтях головних модниць світу. Elle поділився трендовими ідеями манікюру з модних показів.
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Трендовий манікюр
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