Дерматологи вважають осінь найкращим періодом для відновлення та живлення шкіри. Адже під час переходу між сезонами шкіра зазнає найбільших змін. Тому для неї необхідними є як правильний домашній догляд, так і косметологічні процедури у спеціаліста.