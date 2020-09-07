Від домашніх до професійних процедур: 5 правил осіннього догляду за шкірою
Дерматологи вважають осінь найкращим періодом для відновлення та живлення шкіри. Адже під час переходу між сезонами шкіра зазнає найбільших змін. Тому для неї необхідними є як правильний домашній догляд, так і косметологічні процедури у спеціаліста.
Холодний вітер та сухе повітря негативно впливають на шкіру. Тому восени варто внести декілька корективів у свою звичну б’юті-рутину. Harper's Bazaar поділився 5 правилами, яких потрібно дотримуватися у догляді за шкірою.
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Осінній догляд за шкірою
- Змініть засіб для очищення шкіри. Восени слід відмовитися від тоніків на основі спирту та легких лосьйонів проти жирного блиску. Обирайте м’які очищувальні засоби кремової текстури. Важливо, аби вони не мали властивості сушити шкіру. Використовуйте для вмивання обличчя легку спеціальну пінку або гідрофільну олію та молочко для демакіяжу. Також експерти рекомендують щотижня робити ензимний пілінг (різновид м’якого пілінгу, який підходить усім типам шкіри).
- Після консультації із косметологом додайте кислоти у свою skin care routine. Осінній період варто використати для освітлення пігментних плям на шкірі, які могли з’явитися після літа під час процесу засмаги. Зокрема, для омолодження обличчя також будуть корисними кислотні пілінги та креми. Проте у цьому питанні необхідно довіритися спеціалісту, який допоможе підібрати правильні та корисні кислоти.
- Регулярне зволоження шкіри. Замініть свій літній зволожувальний крем продуктом із більш маслянистою текстурою, аби досягти кращого ефекту. Двічі на тиждень робіть маски для глибокого зволоження обличчя. Вони можуть бути як домашніми, так і професійними у косметолога. Якщо ви вирішили придбати маску у косметичній крамниці, то важливо, щоб в її складі була гіалуронова кислота. Цей компонент зможе добре зволожити шкіру та позбавити вас неприємного відчуття сухості та стягнутості на обличчі.
- Користуйтеся живильними кремами. Зволожувальні та живильні креми потрібно застосовувати у тандемі. Проте, якщо у вас є конкретні проблеми зі шкірою, то до цього догляду варто додати спеціальні сироватки. Для цього зверніться за консультаціє до косметолога.
- Надавайте капілярам відповідний захист. У холодну погоду з’являється проблема розширених капілярів. Якщо на вашому обличчі з’являється червона сітківка, то намагайтеся захистити шкіру заздалегідь за допомогою захисного або cold-крему. Також вам слід обирати доглядові продукти із поміткою "від куперозу", щоб не мати нездорового рожевого кольору на щоках.
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