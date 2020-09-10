Аріель Вінтер – американська актриса, яка стала відомою завдяки ролі у популярному комедійному телесеріалі "Американська сімейка". Під час самоізоляції через пандемію коронавірусу зірка неодноразово експериментувала із кольором свого волосся. Цього разу Аріель пофарбувалася в модний рожевий відтінок.

Аріель Вінтер активно веде свою сторінку в інстаграмі, на якій має понад 4 мільйони підписників. Саме там вона поділилася світлиною у новому іміджі.

Також цікаво: Як у Барбі в 90-х: стильна ідея для зачіски від Дженніфер Лопес

Спочатку акторка перевтілилася із білявки полуничного відтінку у крижаний, на який її надихнув культовий серіал "Гра престолів". Тепер вона відвідала своїх улюблених hair-стилістів Табіти Дуеньяс та Тіма Дуеньяса з Лос-Анджелеса, які пофарбували її волосся у пастельно-рожевий яскравий колір. Аріель позначила їх на фотографіях, які опублікувала в мережі у кардинально іншому образі.

На додаток до нового кольору Аріель Вінтер трішки змінила стрижку. Їй вкоротили передні пасма волосся, які тепер вдало обрамляють обличчя дівчини, та підрізали кінці.

Зірка наважилася на зміни в останні вихідні літа, а поділилася ними зі своїми шанувальниками лише нещодавно. Вона написала у дописі в інстаграмі: "Пінкі Пай (персонаж із мультфільму "Дружба") помічений у дикій природі на День праці: слайд-шоу".

Знімки Аріель вже зібрали більше 450 тисяч вподобань та понад 2 тисячі коментарів. Коментатори зазначили, що дівчині личить такий гламурний колір волосся і вона виглядає дуже милою.

Нагадаємо, що hair-експерти прогнозують популярність рожевому кольору волосся у цьому сезоні. Адже Аріель Вінтер вже не перша знаменитість, яка таким чином змінила свій імідж. Нещодавно Кайя Гербер також експериментувала із пастельним відтінком своєї шевелюри, а Дуа Ліпа та Сара Хайлад ще навесні випробували на собі цей колір.