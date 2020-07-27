Пройшло 2 роки з дня весілля Меган Маркл та принца Гаррі. Попри усі події, які розвиваються навколо подружжя, ніжний весільний образ Меган згадують досі. Неабиякою популярністю користується манікюр нареченої. Нарешті стало відомо за допомогою яких продуктів його можна повторити.

Весільне плаття Givenchy, акуратна зачіска, росяниста шкіра та природне ластовиння, макіяж, який називали "класичним, позачасовим та сяючим", а також елегантний та стильний манікюр Меган Маркл стали ключовими частинами її бездоганного образу у такий важливий день. Vogue аж через 2 роки дізнався, як можна повторити королівський манікюр, але навіть після пройденого часу інформація актуальності не втратила.

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Жінкам з усього світу досі цікавий секрет ідеального весільного манікюру Меган Маркл. Візажистка Лідія Селлерс, яка працювала над макіяжем відомої нареченої, раніше розповіла про деталі створення такого весільного мейк-апу. А нещодавно назвала продукти, які були використаними для королівського манікюру.



Як повторити ідеальний весільний манікюр Меган Маркл / Фото з відкритих джерел

У Меган в день її весілля були короткі нігті та акуратний ніжний манікюр. Наречена захотіла сучасного покриття на нігтях рук та ніг. Тому найважливіші у своєму житті манікюр та педикюр робила у нейл-студії DryBy London. Вона довірилася марці CND Shellac та покриттям Unmasked та Negligee. Таким чином їй вдалося отримати рожевий нюдовий відтінок. Відтінок Unmasked нейл-майстри наносили одним шаром, а потім 2 рази покрили Negligee. Нігті пальців на ногах прикрашав лак Cashmere Wrap.



CND Shellac Unmasked 7.3ml / 0.25 fl oz / Фото з відкритих джерел



CND Shellac Cashmere Wrap Glacial Illusion 7.3ml / 0.25 fl oz / Фото з відкритих джерел

Варто зазначити, що весільний манікюр Меган Маркл відрізнявся від того, який був у попередніх королівських наречених. Адже зазвичай вони обирали або прозоре покриття або бежеве без особливого блиску.