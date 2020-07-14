Весільний манікюр: ідеї дизайну нігтів для особливого свята

Кожна наречена хоче у день свого весілля виглядати по-особливому прекрасною. Манікюр є важливою складовою весільного образу. Тому до його вибору варто ставитися відповідально.

У 2020 році модні тенденції весільного нейл-арту також змінилися. Оскільки не всі наречені одягають класичне біле плаття, а обирають різнокольорові та оригінальні фасони. Тому 24 канал зробив добірку із трендових варіантів весільного манікюру, які сподобаються найвибагливішим нареченим із різними смаками.

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Актуальними для весільного манікюру у 2020 будуть оригінальні поєднання стилів та технік. Наприклад, однотонне покриття нігтів, яке прикрашатимуть кілька страз, вийшло з моди. Натомість популярності набирає комбінація кольорів та малюнків на нігтях. Єдине, що залишилося незмінним у весільному манікюрі – це кольори, у яких його виконують. Світлі та пастельні відтінки є своєрідною візитівкою наречених.

Ідеї для весільного манікюру / Фото Instagram