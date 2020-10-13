День весілля є одним із найголовніших свят у житті кожної дівчини. Нареченим важливо, аби їхній весільний образ був бездоганним. Для цього необхідно, щоб усі його складові гармоніювали між собою. Тому до вибору весільного макіяжу варто підходити із такою ж ретельністю, як до придбання весільної сукні.

Якщо ідеальна весільна сукня у вас вже є, то час зосередитися на макіяжі, який личитиме до неї. Новий канал розповів, як правильно вибирати весільний макіяж та запропонував кілька ідей для нього.

До теми: Чим страшніше, тим краще: макіяж зомбі на Геловін

Як вибрати весільний макіяж

Біле класичне та стримане весільне вбрання доповнить мейк-ап у такому ж стилі. Вам не варто експериментувати із яскравими тінями для повік та кислотними відтінками помади. У такому випадку зверніть увагу на макіяж із акцентом лише на очах або на губах. Важливо, аби він був виконаним у ніжних бежевих чи коричневих відтінках, використовуючи трендову техніку візажу.

Якщо замість традиційної білосніжної сукні ви обрали костюм із піджаком та штанами чи сукню, незвичного для весілля кольору, то щодо макіяжу потрібно бути обережною. Адже до кожного вбрання підійде індивідуальний мейк-ап. Тому вам варто проконсультуватися із професійним візажистом, який допоможе довершити ваш весільний образ.

Ідеї для макіяжу на весілля