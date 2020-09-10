31 жовтня у світі відзначають День усіх святих чи Гелловін. Найгучніші святкування проводять у США, Канаді, Ірландії та Великобританії. Зокрема, свято подобається дітям, бо вони можуть робити яскравий макіяж, фарбувати нігті, перевтілюватися в улюблених героїв з мультфільмів чи книг. Тому бренд нейл-продукції Sally Hansen запустив для них особливу лінійку лаків для нігтів, натхненних солодощами.

Sally Hansen випускає лімітовану лінійку дитячих лаків для нігтів для манікюру на Гелловін. Оскільки цукерки є символом цього свята для дітей, то вони надихнули бренд на створення такої продукції, повідомляє Allure.

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Колекція лаків має назву Sally Hansen Insta-Dri X Sour Patch Kids. Серія продукції є лімітованою, адже створена спеціально для гелловінського дитячого манікюру. На палітру кольорів лаків для нігтів виробників надихнули солодощі, які дають дітям у День усіх святих.

Серед відтінків є однотонні та насичені: червоний, фіолетовий, зелений, чорний, оранжевий та бірюзовий. Родзинкою колекції став прозорий лак із білими блискітками Sweet, які нагадують цукор. Ним можна покрити будь-який із попередніх кольорів, аби відтворити на нігтях вигляд солодощів.

Представники нейл-продукції Sally Hansen прагнули створити таку кольорову гаму дитячих лаків для нігтів, серед якої діти зможуть вибрати той відтінок, який відповідає їхнім улюбленим кондитерським виробам. Такі лаки також доречно використовувати для манікюру дорослим, яким подобаються безпосередні дитячі образи.