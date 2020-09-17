Осіння зачіска, як і ця пора року, повинна бути атмосферною. Оскільки класичним хвостом із волосся чи банальними косами вже нікого не здивуєш, то деякі знаменитості пропонують власні варіанти вдосконалених застарілих зачісок.

Hair-стилісти прогнозують в осінньому сезоні популярність природному стилю у зачісках та поверненню моди 50-х років. InStyle пише, що головною тенденцією восени будуть вдосконалені класичні зачіски.

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Модні осінні зачіски

Ідеальний хвіст

Стилісти рекомендують проявляти креатив у створенні "кінського хвоста". Така зачіска буде не лише модним, а й універсальним рішенням. Адже з нею можна зранку піти у тренажерний зал, а ввечері трішки трансформувати і відвідати вечірку з друзями. Наприклад, Аліша Кіз поєднала довгу косу та принцип створення хвоста в одній зачісці.

Частина вгорі, частина внизу

Джей Ло зробила просту та модну зачіску, половину довжини волосся зав’язала на маківці голови, а іншу розпустила внизу. Такий стиль зачіски був популярним у 50-ті. З її допомогою можна вдало продемонструвати обличчя та зберегти ефект об’ємного розпущеного волосся.

Текстурована зачіска із тугими джгутиками

Восени у моді залишаються фактурні зачіски: локони або джгути. Якщо ви не готові так трансформувати своє волосся, то можна скористатися накладними пасмами, які допоможуть отримати ефект, як в американської режисерки Ava DuVernay.

Обрізний стиль: стрижки піксі на кучерявому волоссі

Укорочений hair-стиль є трендом осені 2020. Аби зробити модну піксі-стрижку більше не потрібно мати ідеальне пряме волосся. На піку популярності природні текстури.

Об’ємне природне волосся в стилі афро

Стилісти рекомендують жінкам, яким пощастило мати природні афрокучері, не випрямляти волосся. А навпаки: використовувати їхній об’єм. Адже саме така зачіска буде у тренді цієї осені.

Структуроване волосся

Модель Белла Хадід продемонструвала чудовий варіант стильної зачіски. Модні експерти прогнозують повернення моди на фактурне волосся. Залежно від текстури вашої шевелюри, можуть знадобитися додатково спеціальні засоби для фіксації волосся, аби воно зберігало форму протягом всього дня.