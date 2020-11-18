Коли майже все життя перейшло в дистанційний режим і з дому не доводиться виходити без нагальної потреби, потрібно пам’ятати, що варто дбати про свою зовнішність, робити макіяж і укладку, якщо навіть усі робочі зустрічі тепер по відеозв’язку. Красива домашня зачіска не лише покращить настрій, а й допоможе отримати більше мотивації для роботи.

Стиліст і б’юті-редактор Vogue Гвідо Палау рекомендує звернути увагу на зачіски з показів весна-літо 2021 і надихнутися зручними трюками, щоб мати гарний вигляд на зустрічах у Zoom, пише Vogue.

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Модні укладки для домашніх буднів

Гвідо Палау наголошує, що красива укладка допомагає жінці відчувати себе впевненіше навіть тоді, коли вона не виходить з дому. "Завдяки зустрічам у Zoom люди бачать себе частіше й хочуть, щоб їхнє волосся мало респектабельний і гарний вигляд без салонної укладки ", – каже стиліст зачісок. Тому вона ділиться 3 правилами, яких варто дотримуватися у створенні домашньої укладки.

Розчісуйте, але зберігайте природну текстуру

Волосся повинно мати стильний недбалий вигляд, наче ви зробили укладку і трішки полежали

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