Популярна американська акторка Люсі Хейл, відома головними ролями у молодіжних серіалах "Милі ошуканки" та "Кеті Кін", любить експериментувати із кольором свого волосся та стрижками. Раніше зірка зробила кардинальні змінити: довге волосся трансформувала у боб-каре. А нещодавно глибокий чорний відтінок змінила на яскравий трендовий колір.

Крістін Есс – це знаменита зіркова колористка. Саме їй Люсі Хейл довірила своє волосся. Процедуру фарбування вони провели в чудернацьких умовах. Світлинами процесу та результатом акторка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі, а ексклюзивним селфі в новому іміджі з Allure.

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Люсі Хейл більше не брюнетка. Зірка втратила свій насичений чорний колір волосся у кухонній раковині у неділю ввечері. Саме таким чином Крістін Есс змивала фарбу із шевелюри Люсі.

Таким незвичним фото в інстаграм-історії Люсі Хейл поділилася зі своїми підписниками, яких майже 26 мільйонів, позначила свою колористку та написала: "З з з зміни". І лише на наступний день акторка опублікувала світлину з новим кольором волосся.



Процес фарбування волосся Люсі Хейл / Instagram / @lucyhale

Люсі пофарбувалася у м’який вогненно-каштановий відтінок. Саме такому кольору hair-експерти прогнозують популярність в осінньому та зимовому сезоні 2020-2021. Раніше знаменитість у такому образі шанувальники ще не бачили.

Відео, на якому Люсі Хейл позує з новим кольором волосся, зібрало вже понад 3 мільйони переглядів та майже 6 тисяч коментарів. Колега зірки Деббі Раян написала: "Я чекала на це усе своє життя".



Селфі Люсі Хейл з новим модним кольором волосся / Фото Allure

А Сара Хайланд, відома участю в серіалі "Американська сімейка", таки взяла приклад з подруги і пофарбувалася у яскравий каштановий відтінок. Зірка опублікувала світлину на своїй інстаграм-сторінці і додала жартома: "Дочка Рубеуса Хагріда. Ось що трапляється, коли ти розчісуєш кучеряве волосся".