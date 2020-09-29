Варто взяти на озброєння: Слава Камінська поділилася 5 порадами для догляду за шкірою обличчя
Українська співачка та інстаграм-блогерка 36-річна Слава Камінська старанно дбає про свій зовнішній вигляд. Зірка не приховує, що вдається до ін’єкцій краси, а також мати бездоганний стан шкіри їй допомагає правильний догляд за обличчям в домашніх умовах.
На своїй інстаграм-сторінці Слава Камінська опублікувала домашнє фото, на якому вона зовсім без макіяжу в рушнику та з чашкою чаю. В описі до публікації співачка написала 5 порад, які допомагають їй зберігати красу свого обличчя. Також зірка попросила підписників не дорікати їй в коментарях за уколи краси.
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Поради для догляду за шкірою обличчя від Слави Камінської
- Спати. Зірка переконана, що завдяки здоровому сну можна мати красиве обличчя. Навіть дорога косметика та косметологічні процедури не допоможуть відновити стан шкіри, якщо стрес та недосип є вашими регулярними проблемами. Слава каже, що їй вдається спати всюди, якщо є така можливість: автобуси, гримерки, павільйони. Таким чином вона не витрачає вільний час даремно.
- Змивати. Слава Камінська наголошує, що шкіру потрібно очищувати від макіяжу завжди, незважаючи на те, наскільки ви втомлені.
- Очищувати. "Повірте грим-богині зі стажем: лосьйон для демакіяжу не очищує шкіру. Зняти макіяж та очистити шкіру – це зовсім різні процедури", – наголошує учасниця гурту "НеАнгели". Вона визнає, що це енергозатратно, але потрібно.
- Зволожувати. Шкірі необхідна достатня кількість живильних елементів. Слава рекомендує обрати крем, який підійде саме для ваших індивідуальних потреб шкіри, та зволожувати обличчя кілька разів на день.
- Протирайте. Відома співачка протирає шкіру обличчя кубиками льоду з ромашкою. Вона каже, що такий б’юті-рецепт допомагає їй позбутися набряків, сірого кольору шкіри та поганого настрою. Слава Камінська ділиться способом приготування: потрібно заварити звичайну ромашку, дати їй охолонути, розлити рідину у форми для заморожування льоду та покласти в морозильну камеру. На наступний день "спецзасіб" готовий. "Дешево та справді працює. Зранку це ноу-хау дуже навіть освіжає", – пише зірка.
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