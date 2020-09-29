Українська співачка та інстаграм-блогерка 36-річна Слава Камінська старанно дбає про свій зовнішній вигляд. Зірка не приховує, що вдається до ін’єкцій краси, а також мати бездоганний стан шкіри їй допомагає правильний догляд за обличчям в домашніх умовах.

На своїй інстаграм-сторінці Слава Камінська опублікувала домашнє фото, на якому вона зовсім без макіяжу в рушнику та з чашкою чаю. В описі до публікації співачка написала 5 порад, які допомагають їй зберігати красу свого обличчя. Також зірка попросила підписників не дорікати їй в коментарях за уколи краси.

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Поради для догляду за шкірою обличчя від Слави Камінської

Спати. Зірка переконана, що завдяки здоровому сну можна мати красиве обличчя. Навіть дорога косметика та косметологічні процедури не допоможуть відновити стан шкіри, якщо стрес та недосип є вашими регулярними проблемами. Слава каже, що їй вдається спати всюди, якщо є така можливість: автобуси, гримерки, павільйони. Таким чином вона не витрачає вільний час даремно.

Змивати. Слава Камінська наголошує, що шкіру потрібно очищувати від макіяжу завжди, незважаючи на те, наскільки ви втомлені.

Слава Камінська наголошує, що шкіру потрібно очищувати від макіяжу завжди, незважаючи на те, наскільки ви втомлені. Очищувати. "Повірте грим-богині зі стажем: лосьйон для демакіяжу не очищує шкіру. Зняти макіяж та очистити шкіру – це зовсім різні процедури", – наголошує учасниця гурту "НеАнгели". Вона визнає, що це енергозатратно, але потрібно.

"Повірте грим-богині зі стажем: лосьйон для демакіяжу не очищує шкіру. Зняти макіяж та очистити шкіру – це зовсім різні процедури", – наголошує учасниця гурту "НеАнгели". Вона визнає, що це енергозатратно, але потрібно. Зволожувати. Шкірі необхідна достатня кількість живильних елементів. Слава рекомендує обрати крем, який підійде саме для ваших індивідуальних потреб шкіри, та зволожувати обличчя кілька разів на день.