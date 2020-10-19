Індустрія краси стрімко розвивається. Косметичну продукцію створюють такою, аби вона якомога менше приносила шкоди екології. Наприклад, виробництво упаковок, які підлягають вторинній переробці, чи спеціальні формули, що містяться в складі продукту. Кожну із цих ознак позначають новим терміном, тому варто знати їхнє значення.

Свідоме споживання косметики стало трендом. Представники індустрії краси знаходять способи, щоб зберегти здоров’я планети. Тому й з’являються нові терміни, які вказують на те, що косметика не тестувалася на тваринах чи упаковка придатна для перероблення, пише Vogue.

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Як розуміти нові терміни краси

Етичні

Етичними продуктами без жорстокості, називають косметику, яка не тестувалася на тваринах, а також її виробництво не передбачало дитячої чи рабської праці або небезпечних умов для працівників. Більше про етичну косметику можна дізнатися на офіційному сайті того чи іншого бренду, який себе так позиціонує.

Натуральний та органічний

Зазвичай терміни "природний" та "органічний" використовують, аби привернути увагу споживача та зробити "екологічне промивання". Проте такі продукти не повинні містити штучних інгредієнтів, консервантів або хімічних речовин. У їхньому складі є компоненти природного походження або ті, які можна вважати натуральними. Виділіть достатньо часу, щоб вивчити етикетку косметичного товару. Адже позначка "зроблений з органічним" може означати лише 10% формули, що є справді органічною.



Як обирати косметику / Фото Unsplash

Переробляється

Віднедавна представники б’юті-продукції почали привчати споживачів до переробки. Упаковки, які підлягають вторинній переробці, як правило, складаються з одного матеріалу. Тому перед утилізацією варто відокремити такий матеріал від пластику чи скла. Також не слід залишати у ньому будь-які залишки рідких відходів. Звертайте увагу на упаковки, які вже є виготовленими із переробленого матеріалу та ті, що призначені для багаторазового використання. Таким чином можна мінімізувати викиди у навколишнє середовище.

Веганське

Веганські формули краси не містять слідів продуктів тваринного походження. Проте варто додати, що позначка "веган" на етикетці ще не означає, що продукт не тестували на тваринах.

Сталий

Стійкою косметикою називають продукцію, склад якої базується на одному інгредієнті (веганському, органічному, без пальмової олії). Його зображення розміщують на упаковці, яка підлягає переробці або є багаторазовою, і виготовляється екологічно відповідальним брендом. У цьому випадку варто відштовхуватися від індивідуальних потреб, адже кожен із таких продуктів має окремий спектр (інгредієнт, який володіє певними властивостями).



Нова косметична термінологія / Фото Unsplas

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