Те, яка людина всередині, безумовно важливіше, ніж зовнішність. Проте так повелося, що ми, зустрічаючи незнайомців, одразу візуально його оцінюємо. Жінку, яка доглядає за собою та дбає про свій вигляд, помітно здалеку. Корисно дізнатися, як такою можна стати.

Усі красиві та доглянуті жінки здебільшого користуються схожими правилами для догляду за собою, у макіяжі та створенні зачіски. Ведучі ютуб-каналу Салон краси поділилися порадами, якими користуються ті, хто прагне виглядати привабливою.

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Як бути доглянутою та красивою

Запах. У жінки повинен бути приємний аромат від її тіла, одягу, волосся та роту. Навіть, якщо ви неймовірно красива, поганий запах від людини псує загальне враження. Для цього користуйтеся парфумами, регулярно приймайте душ, чистьте зуби 2 рази в день, після їжі полощіть ротову порожнину водою із соком лимону.

У жінки повинен бути приємний аромат від її тіла, одягу, волосся та роту. Навіть, якщо ви неймовірно красива, поганий запах від людини псує загальне враження. Для цього користуйтеся парфумами, регулярно приймайте душ, чистьте зуби 2 рази в день, після їжі полощіть ротову порожнину водою із соком лимону. Прибрати темні кола під очима допоможе прикладання холодних ложок на потрібну ділянку. Також дієвими є шматочки картоплі та спеціальні патчі.

допоможе прикладання холодних ложок на потрібну ділянку. Також дієвими є шматочки картоплі та спеціальні патчі. Чисте волосся. Завжди вчасно мийте голову або користуйтеся сухим шампунем. У доглянутої жінки не буває брудного волосся.



У жінки повинно бути чисте волосся / Фото Unsplash