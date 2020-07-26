Для інстаграм-блогерів важливо, щоб їхня зачіска була не лише красивою і зручною, але й фотогенічною. Тому влітку 2020 вони вирішили поєднати усі бажані критерії в одній зачісці – це хвіст з волосся, який заплели в косу.

Перевагою хвоста, заплетеного в косу, є те, що таку зачіску легко повторити самостійно. Вам знадобиться лише 2 гумки для волосся, щоб зафіксувати його зверху та внизу. Glamour розповів більше про трендову літню зачіску.

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Стильна та зручна зачіска для літа 2020

Зачіска "хвіст-коса" є простою у виконанні та практичною для тих жінок, які ведуть активний спосіб життя та не хочуть, щоб у спекотні дні волосся їм не провокувало дискомфортні відчуття. Також вона виглядає стильно і прикрасити її можна за допомогою різнокольорових резинок, аби додати безпосередності та грайливості своєму літньому образу.

Блогерка Грета Тунберг також називає такий варіант зачіски шкільною косою. Створити її можна легко та швидко: зберіть волосся у хвіст, який потрібно закріпити спеціальною гумкою, потім розділіть пасма у хвості на 3 частини і заплетіть косу, а на кінчику зафіксуйте її другою гумкою для волосся. Ви можете експериментувати як із високим хвостом, так і зав’язувати його внизу потилиці.

Варто додати, що власниці короткої шевелюри можуть відтворити трендову зачіску літа 2020 із використанням штучного причіпного волосся, як це зробила Кайлі Дженнер. Хвіст-коса підійде для буденного образу або також буде вдалим варіантом для літньої вечірки. Аби зробити її вам знадобиться не більше 5 хвилин, а волосся необов’язково, щоб було першої свіжості, але не надто брудним.