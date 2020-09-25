Співачка Санта Дімопулос та модель Алла Барановська стали новими амбасадорами лінійок французького бренду для догляду за волоссям.Kerastase Chronologiste і Blond Absolu в Україні. Попри те, що у дівчат абсолютно різні типажі зовнішності, у них схожі високі вимоги щодо догляду за їхніми розкішними локонами.

Бренд догляду за волоссям Kerastase цього року представив 2 гами засобів – Blond Absolu і Chronologiste, повідомляє український Vogue. В Україні амбасадорами нової лінійки стали Санта Дімопулос та Алла Барановська.

Читайте також: Як повторити фірмову укладку на кожен день дівчини Леонардо Ді Капріо

Санта Дімополус є підприємницею, співачкою та чемпіонкою світу з фітнесу, а також жінка відома своєю участю в шоу "Танці з зірками". Цього року вона стала представницею Kerastase Chronologiste в Україні. Зірка розповідає, що гаму засобів бренду поєднує прагнення досконалості, коли якість понад усе.

Я дуже системна людина, мені легше звернутися до фахівців, які випишуть мені докладний план дій і я буду його дотримувати. У такий спосіб я працюю на випередження, а мій догляд виходить повноцінним,

– ділиться своїм підходом до догляду за волоссям Санта Дімопулос.

Інфлюенсерка та засновниця мережі салонів краси Clipse, Алла Барановська знає багато про якісну косметику. Адже її білявим локонам необхідний особливий догляд.

Для мене головна складність у догляді за волоссям – це брак часу, тому я завжди перебуваю в пошуку засобів, які вже вдома допоможуть зробити волосся блискучим і відновити його після постійного укладення на зйомках. Я рада, що з Blond Absolu мені достатньо помити голову вдома й бути впевненою, що з моїм волоссям сьогодні все буде добре,

– каже Алла Барановська.

Дівчина додає, що для жінок колір волосся – це не просто історія про фарбування, а можливість підкреслити свій внутрішній стан. Вона переконана, що найкращий колір волосся той, який подобається саме вам, але важливо правильно доглядати за ним.