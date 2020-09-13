Стильна та красива укладка є важливою складовою образу кожної жінки, яка дбає про свій зовнішній вигляд. Bad hair days їм також знайомі, тому для таких випадків існують ідеї зачісок, які легко та швидко відтворити і вони завжди будуть модними та вдалими для будь-якого типу волосся.