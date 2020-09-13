Укладки, які личать кожній жінці, та ніколи не виходять з моди: 5 ідей
Стильна та красива укладка є важливою складовою образу кожної жінки, яка дбає про свій зовнішній вигляд. Bad hair days їм також знайомі, тому для таких випадків існують ідеї зачісок, які легко та швидко відтворити і вони завжди будуть модними та вдалими для будь-якого типу волосся.
Укладку слід обирати, опираючись на власні вподобання, а також форму обличчя і структуру волосся. Проте Cosmopolitan поділився універсальними стильними ідеями укладок, які личитимуть кожній жінці.
До теми: Як пришвидшити ріст волосся, зміцнити та відновити його: вітаміни, які для цього потрібні
Модні та універсальні укладки
Стильні недбалі пляжні хвилі на волоссі, як у Розі Гантінгтон-Вайтлі
Низький пучок у стилі Вікторії Бекхем
Гладке блискуче волосся та рівний проділ: варіант зачіски від Емілії Кларк
Доглянуте волосся у високому хвості, як у Кетрін Ньютон
Якомога пишніший об’єм: приклад укладки Жизель Бюндхен
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter