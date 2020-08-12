Українська співачка MamaRika, яку шанувальники звикли бачити з русявим волоссям, приголомшила кардинальною зміною свого іміджу. Зірка пофарбувалася у яскравий колір та запевнила, що зробила це стійкою фарбою, а не тоніком чи шампунем, пігмент яких зникатиме після миття волосся.

Популярна співачка змінила колір свого волосся із русявого на яскраво-малиновий. Протягом одного дня MamaRika вже встигла зробити 3 публікації на своїй сторінці в інстаграмі у новому іміджі, однією з яких було запальне відео "до" та "після" фарбування.

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На першому відео співачка продемонструвала своє перевтілення із білявки з темними коренями на яскраву дівчину із малиновим волоссям, рожевою помадою на губах та ідентичного кольору вбранням. Зачіску MamaRika прикрасила неоновою блакитною гумкою для волосся.

І само собою, тепер я офіційно Мать єдинорогів,

– додала у публікації виконавиця.

Вона жартома звернулася до своїх підписників, яких у неї майже 400 тисяч в інстаграмі: "Народ,оскільки ви таки не захотіли, щоб Мамка фарбувалася у інший колір – я вирішила залишити свій натуральний". А також запитала про їхнє враження від її рішення кардинально змінити імідж.

Шанувальники схвально оцінили новий колір волосся української співачки. Серед коментарів до нещодавніх дописів немає жодного негативного. Деякі коментатори навіть зазначили, щоб теж хотіли спробувати на собі такий образ.

MamaRika розповіла, що їй було страшно це робити, але рожевий – це її колір. Вона назвала себе "крейзі-Мать" і наголосила: "Життя коротке, а значить треба ризикувати і кайфувати". А також не забула зробити фото зі своїм колористом.