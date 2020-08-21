Культова супермодель 90-х Сінді Кроуфорд була популярною не лише завдяки своїй зовнішності та параметрам, а й тим, що допомагала іншим бути красивими і мати омріяне тіло. Зірка записувала 10-хвилинні відео, на яких демонструвала ефективні комплекси вправ. Навіть через декілька десятиліть тренування моделі не втратили актуальності для початківців.

Тренування Сінді Кроуфорд актуальні для сьогодення. Адже вони є ефективними та не вимагають багато часу та додаткового спортивного інвентаря, аби їх повторити вдома. InStyle поділився 3 комплексами вправ із минулого від американської супермоделі.

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Тренування для початківців від Сінді Кроуфорд

Коли Сінді почала знімати відео на спортивну тематику, вона зазначила, що робить це для того, аби люди переконалися: фізичними навантаженнями можна займатися із задоволенням. Ідеальне тіло моделі – це результат роботи над собою. Якщо виконувати тренування регулярно, то вам вдасться покращити стан своєї фігури.

Домашнє тренування для початківців

Вправи з власною вагою тіла чергуються з аеробним навантаженням: тренування з програми Сінді Кроуфорд Shape Your Body

Інтенсивний комплекс вправ проти зайвої ваги

Важливо додати, що з часом, коли ви захочете перейти від рівня початківця на наступний, то зможете повторювати усі вправи із тренувань Сінді Кроуфорд, збільшуючи кількість підходів та пришвидшуючи темп.