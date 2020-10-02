Йога – філософія здорового способу життя. Регулярні заняття йогою допомагають зберігати гнучкість та здоров’я тіла, також підтримувати внутрішню гармонію в собі та не піддаватися впливу факторів, які спричинюють стрес. Зокрема, побутує хибна думка, що на йогу потрібно витрачати багато часу і зусиль. Деякі асани можна виконувати навіть в ліжку.

На ютуб-каналі Workout yoga-експерти поділилася технікою проведення сеансу йоги на ліжку. Виконання таких асан зранку допоможе вам повністю прокинутися та відчути своє тіло. Вам буде цікаво: Як правильно качати прес вдома: 4 вправи від Аніти Луценко для красивого тіла Йога для лінивих Перед початком виконання асан вам необхідно сісти у зручну легку позу на своєму ліжку, аби не виникало напруги в тілі. Також додамо, що початківцям, які лише знайомляться із мистецтвом йоги потрібно визначитися із ціллю. Лише, коли ви знатимете, що кожна асана допомагає вам стати на крок ближче до своєї мети, тоді не покинете заняття його після перших невдач. Дивіться, як виконувати йогу в ліжку: