Candeur et Experience: Acte II від Chanel – це нова лінійка б’юті-бренду продуктів для створення макіяжу. Світлини косметики, яка представлена в колекції, опублікували на офіційній сторінці бренду в інстаграмі. Серед неї багато декоративних продуктів у трендових відтінках осені 2020.

Цієї осені в макіяжі слід поєднувати винні та шоколадні відтінки. Chanel у своїй косметиці додав ще рожеве сяйво перл. Glamour детально описав косметичні продукти в новій колекції бренду.

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Міжнародний дизайнер колекції макіяжу Chanel, Лючія Піка описує нову б’юті-лінійку : "Це справжня подорож, подорож до самої суті подвійної природи жінки". За допомогою використаних кольорів Лючія хотіла знайти визначення жіночності.

Серед продуктів декоративної косметики у колекції є хайлайтер-стік у перлово-рожевому відтінку. Його потрібно наносити на вилиці, "пташку" над верхньою губою. А також можна скористатися лайфхаком та нанести трішки хайлайтера на повіки, аби отримати ефект привабливого природного сяйва.

Chanel ще представили три палетки тіней із винно-шоколадними та сливовими відтінками. Їхньою функцією є підкреслення краси очей та додавання глибину вашому погляду. Зокрема, спеціальним олівцем, який також увійшов в лінійку продуктів для макіяжу, можна створити ефектні стрілки пурпурово-коричневого кольору.

Серед засобів для фарбування губ є матові та глянцеві помади, а також зволожувальна помада-блиск Rouge Coco Flash. Вони виконані у бежево-пурпурових, молочно-шоколадних та золотисто-коралових відтінках. Для повноцінного завершення образу Chanel пропонують лаки для нігтів: рожевий та коричнево-червоний.