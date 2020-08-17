Ольга Куриленко, яку на весь світ прославила роль дівчини Бонда, вирішила кардинально змінити імідж, а згодом зірка прагне повністю повернути свій природний колір волосся. 40-річна акторка та модель вже встигла поділитися результатами змін зі своїми шанувальниками.

Відома голлівудська акторка Ольга Куриленко опублікувала у своєму акаунті в інстаграмі світлини, на яких можна детально розгледіти її нову зачіску та колір волосся. Прихильники зірки висловили захоплення у коментарях до публікації.

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Донедавна Ольга Куриленко була брюнеткою із хвилястим волоссям середньої довжини. Тепер потрібно звикати до оновленого іміджу зірки. Вона пофарбувала волосся у світліший відтінок та зробила трендову стрижку у стилі "Рейчел". Акторка довірила свою шевелюру майстрам салону Aviva Nail & Hair Salon, акаунт якого позначила у своїй публікації.

На своїй сторінці в інстаграмі Ольга розповіла, що давно мріяла повернутися до свого природного кольору настільки близько, наскільки це буде можливо.

Нарешті я знайшла час щоб зробити це. Це дуже близько до того кольору, з яким я народилася. Дуже дякую дорогій Ейбігал із салону Aviva за те, що здійснила таку чудову роботу,

– написала Ольга Куриленко.

На одному із фото Ольга показала процес фарбування волосся. Зірка зробила селфі, коли її пасма були загорнутими у багато шматочків фольги, аби отримати бажаний ефект від фарби. На знімку Ольга зовсім без макіяжу та із жартома надутими губами. Завдяки такій міміці можна розгледіти виразні вилиці моделі.

Підписники акторки були приголомшені її кардинальними змінами. Але відреагували позитивно. Усі коментатори фото зазначили, що Ольга виглядає прекрасно і їй дуже личить новий колір волосся та зачіска.