У період пандемії захисні маски є необхідним "аксесуаром" для обличчя. Аби додати креативності такому образу, нейл-майстри вирішили зробити собі манікюр з оригінальним принтом, який відповідає малюнку на масці. Таким чином вони довели, що нейл-дизайн – це справжнє мистецтво.