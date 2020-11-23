Тренд на мистецтво поєднання манікюру та маски для обличчя: майстри дивують нейл-дизайном
У період пандемії захисні маски є необхідним "аксесуаром" для обличчя. Аби додати креативності такому образу, нейл-майстри вирішили зробити собі манікюр з оригінальним принтом, який відповідає малюнку на масці. Таким чином вони довели, що нейл-дизайн – це справжнє мистецтво.
Для нейл-майстрів захисні маски є не лише одним зі способів захистити своє здоров’я, а й також це можливість оригінально самовиразитися. Allure поділився цікавими фото, на яких майстри манікюру продемонстрували, як можна поєднати мистецтво дизайну нігтів з масками для обличчя.
До теми: Комбінації відтінків лаків для манікюру, які гармонійно виглядатимуть на нігтях
Манікюр, який личить до улюбленої маски
Принт веселки на нігтях личить до квіткової маски у стилі 70-х
Леопардовий принт з акцентом на деталі
Космічний вигляд нігтів та маски
Двоколірний манікюр для захисної маски, прикрашеної блискітками
Фото Allure
Вічно модний денім тепер у манікюр
Саморобна маска та тематичний манікюр зі зірками
Фото Allure
Кольорова тканинна маска надихнула на оригінальний нейл-дизайн
Фото Instagram / @nailartbysig
Кристали на нігтях, щоб доповнити образ з маскою зі страз
Фото Allure
Модні штрихи та трендові кольори як на масці, так і в манікюрі
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