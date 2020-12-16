Авторитетні nail-експерти та зіркові майстри манікюру одноголосно назвали найпопулярніший дизайн нігтів для святкування Нового року 2021. І це не зображення білого металічного Бика. Модний новорічний манікюр отримав назву – вельветовий.

Популярним на Новий рік буде вельветовий манікюр. Емі Лі, майстриня манікюру, яка опублікувала модний дизайн нігтів на своїй сторінці в інстаграмі, створила новий нейл-тренд, повідомляє "Новое время".

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Модний манікюр на Новий рік

У цьому році модний новорічний манікюр – це не багато зображень оленів, символу року чи інших новорічних прикрас на нігтях, а актуальним буде новий вельветовий дизайн, який стає дедалі популярнішим у соцмережах. Емі Лі першою продемонструвала манікюр з ефектом зеленого оксамиту.

Щоб створити вельветовий нейл-дизайн, потрібно використовувати лаки з голографічними властивостями. Такі покриття для нігтів містять блискітки, які красиво і святково переливаються. Таким чином складається враження, що нігті покриті вельветовою тканиною, а не глянсовим лаком.

"Коли ви думаєте про святковий nail-арт, то в голові відразу виникають думки про золото, блискітки і різдвяні ялинки. Але якщо в цьому році вам захочеться чогось особливого, то вам обов'язково сподобається витончений манікюр, який набирає шалену популярність в Instagram. Текстурована тканина, натхненна сукнями, куртками, крихітними сумками і туфлями, які ви одягаєте на святкову вечірку або в переддень Нового року, також може послужити натхненням для святкового манікюру", – відзначають автори модного американського видання InStyle.

Якщо вам не до вподоби блискучий вельветовий манікюр, але ви прагнете залишатися в тренді, то спробуйте відтворити на своїх нігтях матове покриття з ефектом оксамиту.

Якщо гліттерна пудра з безліччю блискіток здається вам занадто яскравою, то просто нафарбуйте нігті вельветовим матовим лаком. У нього не буде такого ж блиску, але зате ви отримаєте ефектну текстуру,

– додають експерти у сфері манікюру.