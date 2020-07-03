Тепер манікюр став не лише доповненням вашого образу, а й чудовим способом самовираження. Якщо вам подобається елегантний, але модний дизайн на нігтях, то toffee nails саме те, що треба. Тенденція на такі нігті відрізняється жіночністю та стильністю.

Тренд toffee nails передбачає покриття нігтів лаком всіх відтінків коричневого. Згодом ідея сподобалася нейл-майстрам та їхнім клієнткам, тому вони почали експериментувати із відтінками інших кольорів. 24 канал пропонує варіанти брендового манікюру для літа 2020.

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Аби toffee nails виглядали привабливо, необов’язково мати довгі нігті. Такий дизайн личить жінкам навіть із найкоротшими нігтями. Багато красунь, які вже встигли спробувати модний манікюр, поділилися знімками та враженнями в інстаграмі. Вони в захваті, що простотота може бути такою стильною. Тенденція отримала назву на честь смачного солодкого продукту – ірису. Відповідні відтінки прикрашають тендітні руки. Також можна додати на пальці аксесуари золотого кольору, аби підсилити ефект елегантного манікюру.

Варіанти трендового літнього манікюру / Фото Isntagram