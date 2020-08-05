Створити тимчасове татуювання технікою мехенді можна, якщо ви хочете прикрасити своє тіло оригінальним малюнком влітку, але не наважуєтеся на радикальне рішення. Мехенді є літнім трендом, який не втрачає актуальність вже багато років.

Мехенді називають техніку створення тимчасового татуювання, яке наноситься на шкіру за допомогою натуральної хни. Стійкість такого малюнку до 2 тижнів. 24 канал зібрав декілька актуальних ідей для татуювання хною. Читайте також: Покроковий догляд за шкірою обличчя, коли немає змоги відвідати косметолога Яке мехенді зробити Ще в Древній Індії мехенді вважали ідеальною прикрасою жіночого тіла. Проте сьогодні малюнки хною роблять також чоловіки. Мехенді можна виконувати на будь-якій ділянці тіла, але зазвичай прихильники розписів на шкірі обирають руку або ногу. Існують різні стилі малюнків, тому варто опиратися на власні вподобання. Ідеї для мехенді на тілі / Фото Instagram