19-річна американка Еддісон Рей стала популярною завдяки коротким відео з танцями, які знімала для TikTok. На цій платформі для створення та поширення відеофайлів дівчина зібрана понад 56 мільйонів підписників. Згодом блогерка створила власний бренд косметики та почала ділитися зі своїми шанувальниками трендовими ідеями для макіяжу та зачіски.

Еддісон Рей зробила трендовий макіяж і стильну зачіску у стилі TikTok та опублікувала селфі в оригінальному образі на своїй сторінці в інстаграмі. Б’юті-ідеї відомої дівчини будуть доречними для створення в останні літні дні.

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Блогерка зробила знімки свого обличчя з різних ракурсів. Таким чином можна детально розгледіти особливості її макіяжу та зачіски і відтворити їх на собі. Насамперед Еддісон досягла ефекту ідеальної шкіри. За допомогою тональної основи вона вирівняла тон, рум’янами додала обличчю свіжості, а хайлайтером підкреслила виступаючі ділянки на обличчі, отримавши у результаті природне сяйво.

Родзинкою образу є макіяж очей. Дівчина-тіктокер покрила повіки ледь помітним базовим відтінком тіней. На складці повіки вона намалювала 2 тонкі паралельні стрілки спеціальною підводкою: нижня стрілка виконана у фіолетовому кольорі, перша частина верхньої стрілки біла, а продовжують її крапочки фіолетового відтінку. Особливої виразності погляду додали накладні вії. До однієї зі світлин блогерка написала: "Зафіксувала вії, що спадають".

Аби оформити брови, Еддісон Рей не витратила багато часу. Вона акуратно зачесала їх вгору, підфарбувала спеціальними тінями і зафіксувала гелем для брів. Блиск на губах став вдалим завершенням макіяжу.

Безпосередності літньому образу додала стильна зачіска дівчини. Аби її відтворити, необхідно розділити волосся порівну на 2 частини, сформувати високі хвостики і закріпити їх, залишився спереду 2 пасма, які обрамлятимуть обличчя (це також є одним із останніх трендів у hair-індустрії). І кожного хвоста виділіть по 1 пасму і обкрутіть його навколо гумки біля коренів волосся, кінчики заховайте, використавши шпильки.

Зробивши такі макіяж та зачіску, можна сміливо підкорювати користувачів додатку TikTok. Цілком можливо, що вам вдасться повторити успіх Еддісон Рей.