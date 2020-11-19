У 2020 в інстаграмі почали з’являтися цікаві світлини користувачів з яскравими смужками на обличчі та шиї. Тейпи, які раніше використовували лише спортсмени для відновлення м’язів, віднедавна стали трендовою процедурою естетичної медицини. Тому варто більше дізнатися про їхню користь для обличчя.

Лікарка-косметологиня Тетяна Кобець розповіла для Wonderzine про користь тейпування обличчя. Адже тейпи можуть вирішити чимало косметологічних проблем.

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Що таке тейпи для обличчя

Спеціальні смужки для кінезіотейпування використовували у спортивній медицині, щоб відновити та розслабити м’язи і зв’язки і захистити їх від можливого травмування під час майбутніх тренувань. Згодом тейпи стали використовувати косметологи.

Косметологи зрозуміли, що тейпування можна застосовувати після масажу, для того, аби закріпити ефект. А ще для відновлення шкіри після ниткового ліфтингу, оскільки він передбачає натягування шкіри та може залишати великий набряк,

– пояснює Тетяна Кобець.

За останній рік тейпи стали особливо популярними. У соцмережах почали з’являтися рекламні знімки з яскравими темпами на обличчі та шиї. З’явилися навіть курси, які вчать правильно робити тейпування, а студії краси швидко включили до списку своїх послуг трендову процедуру.

Як працюють тейпи

Перерозподіл м’язового навантаження, лімфо дренаж і розслаблення певних типів м’язів – це основні функції тейпування. Аби процедура носіння тейпів була ефективною, спеціалісти кріплять їх на скроні, підборіддя, нижню третину обличчя та шию. Чи потрібно вам носити тейпи, можна визначити за допомогою клінічних показників.

Деякі люди носять тейпи із профілактичною метою. Адже, якщо у вас добре розвинені мімічні м’язи, то передчасних зморшок на чолі та ділянці шкіри між бровами неможливо уникнути. Тейп фіксує м’язи, не дозволяє їм рухатися, що запобігає появі мімічних зморшок. "Якщо на обличчі вже спостерігаються вікові зміни, тейпування призначається, наприклад, для зняття набряку й профілактики опущення овалу лиця, – додає лікарка-косметологиня.

Які недоліки корегують тейпи

На деякий час зупиняють провисання шкіри обличчя і другого підборіддя.

Якщо закріпити тейпи правильно, то вдасться зняти набряк і допомогти м’язовій структурі залишатися в тонусі.

Тейпи розслабляють пластизму.

Платизма – це тонкий м’яз, який кріпиться на нижній частині щелепи та покриває шию, ніби вуаль. Стан платизми дуже впливає на опущення овалу обличчя й підборіддя. Також порушення тонусу платизми сприяє старінню шиї та появі кілець Венери,

– розповідає експертка Тетяна.

Щоб тейпування дало бажаний результат, потрібно виконувати його за схемою, яка призначена для вирішення проблеми саме вашої шкіри. "Тейпи – це не пластир, який можна просто наклеїти на ранку. Тейпування передбачає знання анатомії, оскільки необхідно розуміти, як і за рахунок чого працює певний м’яз", – наголошує Тетяна Кобець. Неправильно призначений чи прикріплений, а також неякісний тейп може погіршити ситуацію.