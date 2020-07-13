Косметична продукція, яка тестується на тваринах, майже втратила свою популярність на ринку краси. Натомість люди користуються екодружною косметикою, задля виготовлення якої не страждає жоден живий організм. Проте ще варто навчитися розпізнавати її за допомогою маркування.

Аби дізнатися, яка косметична продукція не тестувалася на тваринах та не містить сировини тваринного походження, потрібно взяти до уваги кілька порад. Galnet запитав про них в учасниці "Екологічної платформи" Оксани Кнехт. До теми: Чому потрібно відмовитися від косметики, яку тестують на тваринах Як вибрати косметику, яка не тестується на тваринах Перевірте маркування на етикетці. Якщо є кролик, то це означає, що продукція не тестувалася на тваринах, якщо зображений паросток, то косметика не містить сировини тваринного походження і жоден чотирилапий для її виготовлення не постраждав. Проте слід зауважити, що не всі маркування є офіційними. Наприклад, самовільне зображення вушок, кроликів чи мишок. Вони відрізняються від офіційних маркувань різних організацій.

Маркування екодружної косметики / Фото видання Нівроку Варто знати: позначки "No Animal Ingredients", "Cruelty-Free", "100% Vegetarian", "100% Vegan" також означають, що косметика не тестувалася на тваринах та підходить для вегетаріанців і веганів, бо не містить компонентів тваринного походження або похідних продуктів. Дізнайтеся, чи є виробник цієї косметики, яку ви хочете придбати, у списках екодружних організацій. Це можна зробити на офіційному сайті PETA або CCF: введіть у пошуковому рядку назву бренду. Надпис, який з’явиться на англійській, дозволить вам зрозуміти, чи тестує виробник косметику на тваринах.

Косметика не повинна тестуватися на тваринах / Фото Unsplash Навчіться розрізняти походження сировини, з якої складається продукт. Наприклад, колаген – це речовина, яка буває тваринного та рослинного походження. Виробник повинен вказати на етикетці, якого саме. Якщо такого пояснення немає, то ви можете зателефонувати на гарячу лінію, аби дізнатися. Також можете перевірити цю інформацію на сайті виробника. Якщо інгредієнти у складі рослинного походження, то виробник зацікавлений, аби вказати це.