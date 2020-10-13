Чим прохолодніше на вулиці, тим частіше ми починаємо використовувати фен для волосся. Крім того, деякі дівчата люблять користуватись різними приладами для укладки волосся: випрямлячі, плойки та стайлери. Щоб захистити волосся від пошкодження, достатньо скористатися термозахистом.

Термозахист для волосся досі піддається дискусіям серед представників і споживачів косметологічних продуктів. Усі крапки над "і" розставили Lab Muffin.

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Як відбувається пошкодження волосся?

Випрямлячі та інші прилади, якими ми користуємося, нагрівають волосся від 95 до 170 градусів Цельсія. А структура волосини починає руйнуватися від 130 градусів. Через це виникають певні пошкодження:

пігменти, які забарвлюють ваше волосся, змінюються (наприклад, вибілене волосся стає мідним);

білки кератину, які роблять волосся міцним та еластичним, руйнуються;

зовнішня поверхня (кутикула) волосся тріскає та ламається;

волога випаровується з середини волосин (якщо ви робитимете укладку на мокре волосся, то пара буде проходити через нього, при цьому руйнучи його).



Чому потрібен термозахист для волосся / Фото Pexels

Як працює термозахист?

До складу термозахисних спреїв є багато компонентів, які зменшують негативний ефект від гарячої пари. Але користь лише деяких з них науково підтверджена.

Дослідження

У 1998 році дослідники розглянули вплив таких речовин: акрилат сополімер PVP/DMAPA, кватерніум-70 гідролізований рослинний білок (у складі косметичних продуктів їх зазвичай позначають так: PVP/DMAPA acrylates copolymer, quaternium 70, hydrolyzed wheat protein). Використовуючи всі три речовини, вчені встановили, що на 10-20% було менше шкоди від теплової обробки волосся. Розчини працюють у низьких концентраціях, бо для дослідження брали лише по 1% кожного.

Усі інші інгредієнти, з яких складається термозахисний спрей, також працюють на ущільнення волосяної кутикули і захисту волосин. Просто менш ефективно. Зокрема властивості багатьох із них ще не так добре вивчені.



Термозахист захищає лише на 50% / Фото pexels

Безумовно, термозахист вам потрібен, якщо ви часто випрямляєте чи вирівнюєте волосся. Але навіть від не гарантує повного захисту. Максимальний результат досліджень ефекту термозахисту показав лише 50%.

Як обрати термозахист

Обов'язково перед покупкою зверніть увагу на склад, зазначає lady.tochka.net.

Термозахист повинен мати гіпоалергенний склад, який буде не тільки захищати волосся, а й не викликати подразнення.

Також у складі мають бути вітаміни та спеціальні активні речовини, які відповідають за зміцнення, відновлення, зволоження локонів.

Як потрібно користуватися?